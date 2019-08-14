 Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сильный дождь с градом начался сегодня примерно в 19.00 и длился около 40 минут.
По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.
Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш.
Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.
В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.
Ранее в Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов.