 На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.
"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".
Знаток, блин....
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029033/13/Ivanov-Katanskiy_-_Shag-mayatnik.html
Есть еще вариант - вторая рука снизу рукоятки, типа магазин держит. Допускается.
А так как на фото - запрещенно.
Но ты дурачок и не понимаешь что такое техника безопасности.
Ты, судя по всему, за зеленского голосовал, правда?
Ты бы хоть в армию сходил. Зе войну прекратил. Точнее "перестал стрелять". Может хоть ТБ научился бы. Вернулся бы "полугероем". Автомат освоил бы. И меры безопасности....
Хотя о чем это я. Ведь твоя служба в ФСБ исключает службу в армии.
А вам сколько счас платят?
При Зе я бы поднял вам оплату. Правда не тебе, т.к. неквалифицированные комменты вредят твоему вождю.
..зеленка, обмотки, обиженные мордочки обоих...
Просто царапали многим и часто.
Поцарапаный - уже отвлекается.
Зебилы - упертые идиоты.