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 На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

В Винницкой области проходит практическая фаза командно-штабных учений бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 01

На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.

На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 02
На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 03

Смотрите: Учебные сборы с бойцами территориальной обороны прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 04

"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".

На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 05
На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 06
На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 07

Смотрите: "В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны 08

Источник: https://censor.net.ua/p3142735
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. Чекають дозволу почати стрільби.
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Зебил, смотри фото. Где вторая рука?
Есть еще вариант - вторая рука снизу рукоятки, типа магазин держит. Допускается.
А так как на фото - запрещенно.
Но ты дурачок и не понимаешь что такое техника безопасности.
Ты, судя по всему, за зеленского голосовал, правда?
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Ближнего стрелка из ПМа за вторую руку на рукоятке нужно наказать жестоко.
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Одной для всех позы для стрельбы не существует. Люди индивидуальны. Если он показывает отличные результаты, удерживая ПМ двумя руками, ему никто и слова сказать не должен.
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Затвор травмирует вторую руку.
Знаток, блин....
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Знаток... Техника скоростной стрельбы из ПМ. Двумя руками.

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029033/13/Ivanov-Katanskiy_-_Shag-mayatnik.html
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Зебил, смотри фото. Где вторая рука?
Есть еще вариант - вторая рука снизу рукоятки, типа магазин держит. Допускается.
А так как на фото - запрещенно.
Но ты дурачок и не понимаешь что такое техника безопасности.
Ты, судя по всему, за зеленского голосовал, правда?
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Туда твоя пятая точка заточена.
Ты бы хоть в армию сходил. Зе войну прекратил. Точнее "перестал стрелять". Может хоть ТБ научился бы. Вернулся бы "полугероем". Автомат освоил бы. И меры безопасности....
Хотя о чем это я. Ведь твоя служба в ФСБ исключает службу в армии.
А вам сколько счас платят?
При Зе я бы поднял вам оплату. Правда не тебе, т.к. неквалифицированные комменты вредят твоему вождю.
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..было на полигоне в черкасском в 14-ом - упр.1, стоим трое на рубеже 25, табельные пм, ..и меня угораздило подсказать- можно с двух лупить...))- оба хватают сверху: ба-бах-ба-бах! -ойойойй!!!

..зеленка, обмотки, обиженные мордочки обоих... На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони - Цензор.НЕТ 2974
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Конец 90х, "ковбой" в тире, царапина, заражение крови, спасли.
Просто царапали многим и часто.
Поцарапаный - уже отвлекается.
Зебилы - упертые идиоты.
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Хоть настенная почитай, свободный доступ ведь...
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Правильно. Чекають дозволу почати стрільби.
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І що? Просто відпрацювання позиції для стрільби лежачи. Сильна рука, допоміжна рука, щока-приклад, ремінь і т.д.
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Раньше левая рука держала цевьё, а сейчас магазин.
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супротив такой мощи расея точно не выдюжит, заныкается за кордоном и будет трястись то ли от страха, то ли от смеха
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