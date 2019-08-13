 На Виннитчине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.





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"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".







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