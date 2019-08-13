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 На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

В Винницкой области проходит практическая фаза командно-штабных учений бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 01

На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 02
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 03

Смотрите: Учебные сборы с бойцами территориальной обороны прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 04

"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 05
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 06
На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 07

Смотрите: "В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны 08

Источник: https://censor.net.ua/p3142735
 
   
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Чувак который голосовал за Барыгу и Мародера который наживается на войне - Зеленую Соплю На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны - Цензор.НЕТ 1610
Falcon

@falconua


Хм. За весь час, як ми в секторі - з квітня місяця - нам не привозили ніяких фруктів, жодного яблука
https://twitter.com/falconua/status/1161215608429694977
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Коричневі липкі мародери, які досі сидять при коритах, які досі контролюють склади, які досі контролюють закупки для армії - саботують постачання.
Це не проблема і це не надовго. Вони сядуть за грати і все налагодиться. Миттєво.
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Пропоную торчку Зеленої Шмарклі, по спрощеній ****** процедурі отримання російського громадянства,оформити його, і звалити нафуй з України! Разом зі своїми братушками! На моїй землі,в моїй хаті,лапотніков не буде! РЗХ!
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Тебе і таких як ти ніхто не питатиме. Як не спитали, чи повертати громадянство України порядній людині - Михеїлу Саакашвілі.
Ви жалюгідна всихаюча коричнева купка.
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Ближнего стрелка из ПМа за вторую руку на рукоятке нужно наказать жестоко.
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Вінничина? Туди ЗЕблики планують візит після Житомира? Тренуйтеся, хлопці, тренуйтеся.
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Правильно. Чекають дозволу почати стрільби.
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