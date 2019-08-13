 На Винничине проходят учения бригады территориальной обороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
На полигон одной из частей Национальной гвардии Украины, недалеко от областного центра, из Винницы и районов области сегодня съехались около двухсот офицеров. Здесь они совершенствуют навыки владения штатным стрелковым оружием, а также вспоминают свои знания по инженерной, медицинской и другим видам подготовок.
"Обучение в бригадах территориальной обороны, расположенных в каждой области Украины, проходят дважды в год, - рассказал заместитель командующего Сухопутных войск по теробороне генерал-майор Анатолий Баргилевич. - Как видите, сегодня офицеры бригады отрабатывают практические вопросы, но впереди у них еще много и штабной работы - налаживание взаимодействия между управлениями бригады и батальонов и слажевание в процессе этой работы".
Чувак который голосовал за Барыгу и Мародера который наживается на войне - Зеленую Соплю
Falcon
@falconua
Хм. За весь час, як ми в секторі - з квітня місяця - нам не привозили ніяких фруктів, жодного яблука
https://twitter.com/falconua/status/1161215608429694977
Це не проблема і це не надовго. Вони сядуть за грати і все налагодиться. Миттєво.
Ви жалюгідна всихаюча коричнева купка.