 Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.
"Трассу Запорожье - Мариуполь. Дорогу жизни, как ее называют жители Мариуполя. В рамках старой стратегии эту дорогу планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту, важнейшую для страны дорогу, сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. При этом, в это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий", - говорится в сообщении.
В июле на совещании у Президента по дорогам было принято решение сделать эту дорогу не за три предстоящих года, а за три месяца, то есть середины октября.
"Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно - это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца - очень сложно, но реально.", - заявил Голик.
По его словам, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.
"Уже несколько сотен единиц техники и сотни людей пашут на этой трассе и ночью тоже", - подытожил Голик.
Поэтому можно((((
Поговорка такая есть у родственной нации гидранта.
Хорошо, если ошибаюсь.
Два вопроса:
Средства откуда?
Насколько удорожает трехсменная работа в целом?
Оплата труда в ночное время В соответствии со ст. 108 КЗоТ Украины работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемым генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
Ты согласен получить с кг менее трёх, без каких либо "плюшек"?
Или ты скажешь продавцам:
- тем, кто голосовал за Зе, продаем по шесть?
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что дорожный рабочий движемый желанием помочь родине будет работать ночью по дневному тарифу.
Сомневаюсь, что хозяин конторы без посулов в подряде на будущее, будет терять прибыль.
Сомневаюсь, что подобный договорняк не можно назвать - корупция.
Сомневаюсь, что зебилы голосовали за коррупцию.
Не сомневаюсь в необходимости дороги. Но какой ценой?
Зебилы?...
ти сам це написав.
Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"
Шо, уже грибочков специальных откушала?😀
Без пончика не стоило и затеваться 😁
Не читайте российских газет. Почитайте лучше отца и мать.
Дороги не делают когда дожди и холодно. Дороги не оставляют на зимний срок разрытыми.
А вот в Украине...даже медленно дороги строят очень и очень плохо...а быстро так вообще страшно подумать что получится....
галочку виконано поставлять, а як воно виконано - їм байдуже.
Мне рассказывали, что в Украине есть схема: класть специально некачественное покрытие на мокрую основу, чтобы оно долго не лежало.
Потом это выясняется, опять выделяют деньги на новую. Виновных находят. Какой-то начальник бригады обязан взять вину на себя за крупное вознаграждение. Он потом садится лет на 5. Но вознаграждение реально крупное
Похоже на трассу Париж Дакар
Часть где по дюнам