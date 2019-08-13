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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ремонт (928) трасса (74) Голик Юрий (36)

 Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик. ФОТОрепортаж

Руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик сообщил, что капитальный ремонт трассы Запорожье - Мариуполь будет завершен в середине октября этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Трассу Запорожье - Мариуполь. Дорогу жизни, как ее называют жители Мариуполя. В рамках старой стратегии эту дорогу планировали строить 6 лет. Начали в 2016-м, планировали закончить в 2022-м. Это долго. И неэффективно. Вместо того, чтобы эту, важнейшую для страны дорогу, сделать сразу, ее делали в час по чайной ложке. При этом, в это же время выделялись миллиарды гривен на в сотни раз менее загруженные дороги и дороги низших категорий", - говорится в сообщении.

В июле на совещании у Президента по дорогам было принято решение сделать эту дорогу не за три предстоящих года, а за три месяца, то есть середины октября.

"Когда мы об этом публично объявили, многие посчитали, что это невозможно. Но невозможно - это невозможно смотреть на тот мрак, который творится с дорогами сейчас. А сделать трассу всю за три месяца - очень сложно, но реально.", - заявил Голик.

По его словам, уже две компании из четырех работают на этой трассе 24 часа в сутки.

"Уже несколько сотен единиц техники и сотни людей пашут на этой трассе и ночью тоже", - подытожил Голик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4,5 года работы в Днепропетровской области мы отремонтировали более 500 дорог, 60 садиков, 40 медучреждений, десятки школ, - Голик

Ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября, - Голик 01
Ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября, - Голик 02
Ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября, - Голик 03
Ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября, - Голик 04
Ремонт трассы Запорожье-Мариуполь будет завершен в середине октября, - Голик 05

Источник: https://censor.net.ua/p3142734
 
   
 Топ комментарии
 
альо, спец！ почитай как строят дороги
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Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"
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Повстанцы, гражданская война...
Поэтому можно((((
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Быстро ношено - мертво рождено.
Поговорка такая есть у родственной нации гидранта.
Хорошо, если ошибаюсь.
Два вопроса:
Средства откуда?
Насколько удорожает трехсменная работа в целом?
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И еще бы узнать как это повлияет на качество!
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По зарплате...и налогам на зарплату на 20 процентов....
Оплата труда в ночное время В соответствии со ст. 108 КЗоТ Украины работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемым генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
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Трьохзмінна робота "удорожаєт" лише затратну частину підрядника і не більше - є тверда ціна в кошторисі і підрядник може використати менше, але ні на копійку більше.
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А подрядчик прям вот так взял...и с большой радости решил уменьшить свою маржу на строительстве этой дороги...да..?? Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик - Цензор.НЕТ 9458
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Для тих, хто в бронепоїзді з бронею в лобі і в мінстеці, повторюю: тверда ціна кошторису не передбачає її збільшення ні на копійку, а підрядник, котрий підписав договір і отримав аванс з казначейства, отримає кошти лише в об'ємі вказаної в договорі ціни кошторису після підписання актів виконаних робіт.
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Ты торгуеш апельсинами по 9, с чистым наваром 3.
Ты согласен получить с кг менее трёх, без каких либо "плюшек"?
Или ты скажешь продавцам:
- тем, кто голосовал за Зе, продаем по шесть?
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что дорожный рабочий движемый желанием помочь родине будет работать ночью по дневному тарифу.
Сомневаюсь, что хозяин конторы без посулов в подряде на будущее, будет терять прибыль.
Сомневаюсь, что подобный договорняк не можно назвать - корупция.
Сомневаюсь, что зебилы голосовали за коррупцию.
Не сомневаюсь в необходимости дороги. Но какой ценой?
Зебилы?...
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Про апельсини собі подібним розказуй, а ціна кошториса не передбачає підвищення ні на копійку.
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альо, спец！ почитай как строят дороги
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Цю трасу треба було робити вдвічі ширшою.
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Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"
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Где, здесь?

Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"

Шо, уже грибочков специальных откушала?😀
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А вокруг девушек в венках поставить чтобы пели украинские песни и танцевали
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и гряда водопадов обязательно, пальмы, колибри там всякие, бабочки. После проезда машины, сразу спецмашина смывает след, в конце трассы бесплатная мойка авто с компенсацией затрат на топливо за проезд по той трассе и тд и тп
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И пончик
Без пончика не стоило и затеваться 😁
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Почитать о том как строят дороги в Германии ...США или Японии...или почитать о том как их строят в Украине..?? Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик - Цензор.НЕТ 4779 А строят из по разному.....
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В Германии дороги строят очень быстро
Не читайте российских газет. Почитайте лучше отца и мать.

Дороги не делают когда дожди и холодно. Дороги не оставляют на зимний срок разрытыми.
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В Германии США Японии дороги строят не только быстро...но и качественно..
А вот в Украине...даже медленно дороги строят очень и очень плохо...а быстро так вообще страшно подумать что получится....
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зелебобам аби віночка лаврового на свого куміра натянути.
галочку виконано поставлять, а як воно виконано - їм байдуже.
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Да, тут большей частью очень хорошие дороги. И их ремонтируют регулярно. А сейчас какое-то новое покрытие появилось, впитывает воду. То есть дождь идёт, ливень, а куски дороги с этим покрытием вообще идеально сухие.

Мне рассказывали, что в Украине есть схема: класть специально некачественное покрытие на мокрую основу, чтобы оно долго не лежало.
Потом это выясняется, опять выделяют деньги на новую. Виновных находят. Какой-то начальник бригады обязан взять вину на себя за крупное вознаграждение. Он потом садится лет на 5. Но вознаграждение реально крупное
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Стахановцы....А сколько эта дорога потом простоит зеюбобик в своем указе не написал..??
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Зебобік, за ремонт цієї "дороги" , що нижче на фото, були п'ять років гучні заяви. І це її стан в минулу суботу. Кому за це дякувати, дякуло? :
Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик - Цензор.НЕТ 4313
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Точно такое же состояние этой дороги...будет через год после стахановского ремонта....потом поблагодаришь за это зебобика....
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Капец
Похоже на трассу Париж Дакар
Часть где по дюнам
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Миколаївська область, дорога державного значення Н-14.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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