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 За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время патрулирования чернобыльской территории зоны отчуждения, правоохранители обнаружили и задержали целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции в Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители жители городов Енакиево и Николаева.

Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения

Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный и Славутический городской суды Киевской области для принятия решения. Также материалы направлены в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поток туристов в Чернобыльскую зону вырос вдвое, - Госагентство по управлению зоной отчуждения. ФОТОрепортаж

За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 01
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 02
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 03
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3142726
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то у них с лицами..Наверно от радиации За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3786
Предлагаю их оштрафовать согласно прайсу и отпустить.От таких "сталкеров" доход будет больше чем от туризма в зону отчуждения.
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Не знаете что делать?? посадили Сидоровича на кордоне и пусть за большие бабки проводит желающих в зону и втюхивает снарягу!!
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Что-то у них с лицами..Наверно от радиации За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3786
Предлагаю их оштрафовать согласно прайсу и отпустить.От таких "сталкеров" доход будет больше чем от туризма в зону отчуждения.
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Как-то подозрительно много донецких молодых мужчин по зоне отчуждения шастает, не находите? Эй, Баканов, не спи! Нутпом чую, это по твоему ведомству туристы.
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Не знаете что делать?? посадили Сидоровича на кордоне и пусть за большие бабки проводит желающих в зону и втюхивает снарягу!!
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Пускай ходят, дураков меньше станет, естественный отбор.
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Та беріть вже з дурнів гроші та розписки що вони в курсі небезпеки власному здоров'ю, аж з Франції приперлись.
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думаєте не беруть?, скоріше за все беруть, а хто не дає тих до суду.
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Тому і кажу, хай офіційно квитки продають.
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уже есть официальные туры в чернобыльскую зону. может сэкономить хотели? хотя если есть иностранцы, скорее наоборот...
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там был металл. и запчасти с брошенной техники. были.
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Цензор, не пропустите главную новость дня. В параше горит очередное гнилое корыто со скрепным названием "Святая Русь".
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2685
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нада пользоваца популярностью. Развівать інтірєс і зарабативать. Он хранцузи свою вежу сначала ругали, даже розібрати ни метал планіровали, а тепер турістічєскій бум до того ейфеля
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сімвол паріжу і всьой жабойєдщіни
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вообще-то зона отчуждения не место для туризма. Иностранцы насмотрятся документалистики HBO, послухают на ютюбе сталкеровских песен у костра, романтика. Зона должна быть закрытой.
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