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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж
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 ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в "русский мир". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

ЗеПеремирие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского. ФОТО (обновлено)

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Добро пожаловать в "русский мир"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Надо поговорить-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редактор "Эхо Москвы" Венедиктов приехал в Киев открывать филиал "СМИ". Это прямая диверсия против Украины, - Муждабаев

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Цурюк нах.!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США: "Недавние поездки чиновников РФ в оккупированный Крым являются неприемлемыми"

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Осторожно, секта!

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Российское самодержавие

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Крутое пике

ЗеПеремирие, крутое пике, путинская метка, добро пожаловать в русский мир. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

... если получится

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3142676
 
   
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Сатира это не юмор...смеяться не обязательно....
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Может Бутусов сам отправится на передовую, раз так хочет войны. И все диванные воины вместе с ним.
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стоп, зеля говорит у нас перемирье, но козломордые продолжают убивать наших солдат, тебе не кажется что где то тебя на*буют?
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Та да...83 дня зебобик у власти а уже ниже плинтуса.....и это еще не дно....
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Суровые фотожабы!
Ну, какие события - такие и жабы.
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і знову жодної жаби на Порошенка...
і куди той Цензор котиться? ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5159
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З пікем - прикольно.(особливо прикольно тому, хто звалити встиг звідси на.... норм. сторону)
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Бабченко сравнил Украину при Зеленском и Порошенко: вывод потряс соцсети знаковым отличием 8 августа 2019
​Известный российский журналист Аркадий Бабченко после убийства четырех украинских военных на Донбассе сравнил президентство Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского.
При этом, по мнению Бабченко, после победы Зеленского на выборах ситуация в стране ухудшилась.
"Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.
При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова. Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.
Это агрессия России.
При новых лицах:

Армия движется вглубь страны.
Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Это конфликт Украины и «той стороны». Ну и?" - пишет он.
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Ф.М. Достоевский в своем "Дневнике Писателя" (1877 года, март,
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."

Вони дочекалися.
Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Бутусов взагали поїхав розумом, аваківско-геращенківський говномет))) Цензор перетворився в лайно..
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Дмитрий Чекалкин
25 июня ·

Зе... мля - Край долбоё... Смарт-Кабаре "Весёлый песецЪ"
Юмор бывает блестящий и бывает матовый.
Матовый - гораздо более доходчив.
Возможно, поэтому "95-й квартал" был более популярным, чем команда ДГУ.
В этом клипе ДГУшники для доходчивости добавили "матовости"...
Клип под названием "Генералы песчаной карьеры" команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН "Весёлый песецЪ") выложила в YouTube 20 июня - ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента. Авторы текста - Евгений Гендин и Григорий Гельфер. Актёры: Евгений Чепурняк (актёр и режиссёр), Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко. Ссылка на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0
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