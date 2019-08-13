EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  5820  101
Все про:вымогательство (278) Житомирщина (719) Зеленский (2462) лес (418) шантаж (53)

 Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Глава общественного совета при Житомирской облгосадминистрации был задержан в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5,5 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Креативный" председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тыс. долларов США. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно

"Оперативники спецслужбы установили, что "активист" организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного влияния" для блокировки их законной деятельности. Правоохранители задержали председателя общественного совета согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5,5 тыс. долларов США. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание общественного активиста", - добавили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности злоумышленника проводились совместно со Следственным Управлением ГУНП и под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ 01
Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ 02
Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ 03
Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ 04
Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3142646
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по вчерашним новостям, житомирский лесничий платить отказался и ЗЕ его уволил.
 показать весь комментарий
 
Корупцыонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами.
Гнап, Шабунін, Сєрлєщ, Бугус, Димінський, імя їм - Легіон, бо їх багато!
 показать весь комментарий
 
А назвать фамилию деятеля-общественника слабо?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ай маладец. Креативний мудозвон. Зачем такие биоотходы содержать за наш счет. Нужно вышку восстановить и расстреливать таких "барцоФФ". Уверен он будет помогать любому за бабло
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх