 Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Креативный" председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тыс. долларов США. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно

"Оперативники спецслужбы установили, что "активист" организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного влияния" для блокировки их законной деятельности. Правоохранители задержали председателя общественного совета согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5,5 тыс. долларов США. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание общественного активиста", - добавили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности злоумышленника проводились совместно со Следственным Управлением ГУНП и под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.









