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 18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18-летний парень в одном из районов столицы ударил таксиста ножом и ограбил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Небытов.

18-летний парень в Святошинском районе города Киева попросил таксиста отвезти его домой в село Вышгородского района. Денег с собой у парня не оказалось, но он сказал, что по приезду отец рассчитается с водителем.

"Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге они общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий забрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию", - рассказал Небытов.

Криминальная полиция, следователи и полиция превенции были подняты по сигналу "Сбор". 

Группы реагирования патрульной полиции Вышгородского ОП оперативно определили пути возможного отхода злоумышленника, профессионально блокировали территорию и уже на утро "загнали" и задержали нападавшего.

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы по татьям Уголовного кодекса "покушение на умышленное убийство" и "разбой".

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18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов 01
18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов 02
18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов 03
18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов 04
18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3142605
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
Мой папка возможно хорошо твою мамку потоптал в свое время
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Такой же хороший, как автор откровенно дебильного комментария.
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То что твоей извилины не хватает понять процесс происходивший в Украине при порошенко по одебиливанию населения,это тоже заслуга порошенко,ему такие дебилы нужны
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Видно на тебя этот процесс больше всего повлиял 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 1539
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Ти вирішив добавити своїх міркувань.....вважаєш, що тут ще не всі впевнились, що ти дебіл?
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До чего же ты убогое существо. Даже в полемику вступать не нужно.
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Ну, по життю кому цікаво спілкуватись з розумово відсталим? А тут от, він якби, компенсує...
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так порошенко таких как ты и вырастил, что бы извилин не хватало на полемику,а только гавкать на цепи 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7303
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Ещё одно подтверждение. Мне, вообще то, что Порошенко, что Зеленский - два сапога кеды. Но вот ты - клинический случай.
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пожалел мальчика... да тот не пожалел дяденьку...
хорошо, что нашли
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Таксисту выздоровления, малолетнему дыбилу лет 15.
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Теперь на зоне этот "джентльмен удачи" будет носить робу, где, вместо Тоmmy Hilfiger будет бирка с ФИО, №статьи и окончанием срока.....
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Нужно было его пристрелить. Собаке собачья смерть!
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скоріш за все таксист намагавсь згвалтувати хлопчину...
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Вот же ж дебильное поколение выросло, это же всякие ультрасы, шмультрасы, научились ножами махать... Лучше бы они старших научились уважать.
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