 18-летний парень ограбил и ранил ножом таксиста в Киеве, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Небытов.

18-летний парень в Святошинском районе города Киева попросил таксиста отвезти его домой в село Вышгородского района. Денег с собой у парня не оказалось, но он сказал, что по приезду отец рассчитается с водителем.

"Водителю стало жаль парня и он согласился. Далее по дороге они общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Нападающий забрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию", - рассказал Небытов.

Криминальная полиция, следователи и полиция превенции были подняты по сигналу "Сбор".

Группы реагирования патрульной полиции Вышгородского ОП оперативно определили пути возможного отхода злоумышленника, профессионально блокировали территорию и уже на утро "загнали" и задержали нападавшего.

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы по татьям Уголовного кодекса "покушение на умышленное убийство" и "разбой".

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