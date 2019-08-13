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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция. ФОТОрепортаж

В Радивилове результате брошенной в люк петарды трое подростков получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о полученных телесных повреждениях тремя несовершеннолетними жителями города Радивилов в полицию поступило около 15 часов 12 августа.

Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что на улице Парковая 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события, среди которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела.

Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция 01

14- и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение ривненской больницы, а девятилетнего - госпитализировали с ожогами конечностей в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.

Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция 02

На место происшествия выезжали работники местноого газового участка, каких-либо утечек газа не обнаружили.

По результатам осмотра взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия.

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Согласно части 2 статьи 22 УК Украины лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких.

Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция 03

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Все дети из благополучных семей и поле зрения правоохранителей не попадали.

Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3142603
 
 
 Топ комментарии
 
Ребята заслужили премию Дарвина, родители бесплатную кодировку.
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Ага, утечек не обнаружено! Конечно вся газовоздушная смесь уже взорвалась, амутечка конечно же есть, просто искать ее (или признавать этот факт) начальство газового хозяйства не хочет, ибо это признание вины! Пацаны конечно "дурочки", но по большей части большинство в их возрасти такие же придурки, а вот доступность газового оборудования (в общественных местах) это ответственность газовиков, как и контроль за утечками!
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Ех, молодь. Не дивились видно вони фільм "Різдвяні канікули".
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Ребята заслужили премию Дарвина, родители бесплатную кодировку.
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хіба шо своїм... бо то були горгаза колодязі ))))
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только чугунной крышкой получил по хлибалу))
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А як там селфі - успішне чи ні? Якщо його не робили, то нащо такі ризики?
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Ага, утечек не обнаружено! Конечно вся газовоздушная смесь уже взорвалась, амутечка конечно же есть, просто искать ее (или признавать этот факт) начальство газового хозяйства не хочет, ибо это признание вины! Пацаны конечно "дурочки", но по большей части большинство в их возрасти такие же придурки, а вот доступность газового оборудования (в общественных местах) это ответственность газовиков, как и контроль за утечками!
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мусор и гавно в канализации сгнили, вот оттуда и метано-воздушная смесь
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не канализация а..
вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации... - цитата
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Тематичне відео
(тільки без травм, бо тут "експеримент проведено коректно", так би мовити... Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція - Цензор.НЕТ 5890 )
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покажи мне на фото те "вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка" .. хотя не утруждайся, это те три "дырки" в чугунной крышки куда пацаны проходя мимо кинули пукалку-питарду
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мне интересно что это за "природные изменения среды"? Типа сероводород от разложившегося дерьма, в таком случае почему газовые трубы идут в калинке?
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горючие газы могут накапливаться в канализации и без всяких утечек, это давно известно
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у меня знакомый когдато работал в РУСе, так рассказывал, кабельные коммуникации сначала продуваются компрессором, а только потом лазили по люкам в противогазе.
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