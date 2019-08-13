 Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о полученных телесных повреждениях тремя несовершеннолетними жителями города Радивилов в полицию поступило около 15 часов 12 августа.

Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что на улице Парковая 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации. В результате взрыва трое участников события, среди которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела.

14- и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение ривненской больницы, а девятилетнего - госпитализировали с ожогами конечностей в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выезжали работники местноого газового участка, каких-либо утечек газа не обнаружили.

По результатам осмотра взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия.

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Согласно части 2 статьи 22 УК Украины лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Все дети из благополучных семей и поле зрения правоохранителей не попадали.





