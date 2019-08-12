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 Бойцы батальона "Донбасс-Украина" вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Лозовоую на Харьковщине, после успешного выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил, вернулись военнослужащие 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 01

Военные прошлись колонной по центру города, где их встретили представители оперативного командования "Восток", Харьковского областного военного комиссариата и жители города.

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 02
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 03

Смотрите: Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 04

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 05
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 06

Бойцов поздравили с возвращением в родной город, а также вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 07

Смотрите также: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 08
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 09
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 10
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 11
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 12
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 13

Военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" на протяжении восьми месяцев выполняли боевые задачи на передовой.

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 14

Смотрите: Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 15
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 16
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 17
Бойцы батальона Донбасс-Украина вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине 18

Смотрите также: Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3142548
 
   
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Сердечное спасибо и земной поклон вам, защитники!!!
Героям слава!!!
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С возвращением, Братья!
8 месяцев на ротации... Надеюсь вас потихоньку и ненадолго но отпускали домой в ходе ротации... Иначе семье - оч тяжело(((
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Не дай Боже влада почне якісь ігри...Ці хлопці до втечі не вчені...
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С войны вернулись. С войны. Не какой-то там выдуманной политиканами "зоны".
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