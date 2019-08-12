 Бойцы батальона "Донбасс-Украина" вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Военные прошлись колонной по центру города, где их встретили представители оперативного командования "Восток", Харьковского областного военного комиссариата и жители города.
Бойцов поздравили с возвращением в родной город, а также вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.
Военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" на протяжении восьми месяцев выполняли боевые задачи на передовой.
Героям слава!!!
8 месяцев на ротации... Надеюсь вас потихоньку и ненадолго но отпускали домой в ходе ротации... Иначе семье - оч тяжело(((