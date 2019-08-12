 Бойцы батальона "Донбасс-Украина" вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Военные прошлись колонной по центру города, где их встретили представители оперативного командования "Восток", Харьковского областного военного комиссариата и жители города.





Смотрите: Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж









Бойцов поздравили с возвращением в родной город, а также вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

Смотрите также: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж













Военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" на протяжении восьми месяцев выполняли боевые задачи на передовой.

Смотрите: Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж









Смотрите также: Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж