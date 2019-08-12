EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  4634  31
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5692) Закарпатье (1631) Нацполиция (9883)

 12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области 12-летний водитель квадроцикла устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого госпитализированы восемь человек, среди которых трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным полиции, вчера, 11 августа, около 15:00, на линию "102" поступило сообщение о госпитализации в Тячевской больницы восьми человек, трое из которых - дети.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 01

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Skoda Octavia" под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате столкновения трех автомобилей на Одесчине погибли четыре человека, трое - госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 02

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, который не имеет на это прав, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

В полиции напомнили, за последнее время на Закарпатье участились аварии с участием несовершеннолетних, которым взрослые незаконно предоставляют право управления автотранспортом, за что предусмотрена уголовная ответственность.

12-летний водитель квадроцикла устроил ДТП на Закарпатье: госпитализированы восемь человек, - полиция 03

"Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям "развлекаться" за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям", - подчеркнули в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3142445
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и водитель Шкоды теоретически тоже должен на химию попасть за то шо семь человек в машину напхал.
 показать весь комментарий
 
дети, скорее всего на руках у взрослых сидели, и в такой каше...им сильнее всего и досталось
 показать весь комментарий
 
Не в кожного, в деяких дельтаплани.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
зато знатный ЗЕБОБИК на квадрике...... маладца молодеет власть в Украине скоро прямо из роддома будет у нас Президент избиратсья сам в памперсах у мамке на сиске зависает а все руководит страной ля ля... маладца зебобик 12 летний нашел таки авто Шкоду ( и не шкода) в которой было 6 человек против 5 по нормативу... авто Шкода да если бы не ДТП хрен бы узнали, что водитель 35 лет такой же дятел как зебобик 12 лет...И мне нравитсья в статье ВОДИТЕЛЬ КВАДРОЦИКЛА!!!???? Цензор почитайте ПДД там написано с какого возраста и чего может быть водитель.... в 12 лет точно не может....
 показать весь комментарий
 
 
зебобик оближись а то дюже воняешь... 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7994
 показать весь комментарий
 
 
В шкоді було 7 чоловік- водій + 6 пасажирів
 показать весь комментарий
 
Ну и водитель Шкоды теоретически тоже должен на химию попасть за то шо семь человек в машину напхал.
 показать весь комментарий
 
 
дети, скорее всего на руках у взрослых сидели, и в такой каше...им сильнее всего и досталось
 показать весь комментарий
 
 
Та там похоже шо всем досталось, судя по фото она перевернулась и в дерево ударилась левой бочиной, где задняя пассажирская дверь.
 показать весь комментарий
 
 
Дети без детских кресел сидели, нарушение ПДД.
 показать весь комментарий
 
 
Кто даёт детям такую технику? Дурні чи що?
 показать весь комментарий
 
Закарпаття... Квадрік то хєрня, он Заріччяни 15ти річних вже за кермо фури пускають...
 показать весь комментарий
 
 
то местный мажорик.менты и слова не скажут
 показать весь комментарий
 
 
туристичний регіон, там цих квадріков...
 показать весь комментарий
 
 
В нас теж, все таки 2 коробки цигарок беруть крім пілота.
 показать весь комментарий
 
 
дох.ра точно не кожного, у деяких вище х.ра... 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 1073
 показать весь комментарий
 
Шкода на брухт, пацана на тиждень без морозіва...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
джек-пот: 7 местная октавия против выпи здыша из семьи контрабандистов

зелебобики очищают планету от своей тупизны
 показать весь комментарий
 
Раньше мопеды детям покупали, чуть постарше Явы, а потом рыдали на похоронах своих детей, проклиная себя.
 показать весь комментарий
 
 
Как уже задрали эти семейства, которые сажают малых за руль. Недавно сам ехал и мне на встречу выпирается 3 квадрика на узкой дороге: ***** папаня, овца маманя и их сынишка лет как раз 12-13. Причем сынишка с папанькой перли друг рядом с другом. Вот так и хочется, чтобы таких дебильных родителей посадили бы на несколько годков.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх