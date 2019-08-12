 В результате столкновения трех автомобилей на Одесчине погибли четыре человека, трое - госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате столкновения "Fiat", "Toyota" и "Volkswagen" возле села Струмок погибли четыре человека и еще трое - госпитализированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Два человека погибли, 13 госпитализированы в результате ДТП под Киевом, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

По состоянию на 12.00 предварительно установлено, что "Fiat", совершая обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Toyota". Незначительные механические повреждения получил также "Volkswagen", который, двигаясь позади, и въехал в "Toyota".

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров "Fiat" - жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 г.р., а также пассажир "Toyota" - житель Киевской области, 1953 г.р.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель "Toyota" - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир "Fiat" - житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.







