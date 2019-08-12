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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате столкновения трех автомобилей на Одесчине погибли четыре человека, трое - госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге "Татарбунары-Вилково".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате столкновения "Fiat", "Toyota" и "Volkswagen" возле села Струмок погибли четыре человека и еще трое - госпитализированы.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия.

По состоянию на 12.00 предварительно установлено, что "Fiat", совершая обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Toyota". Незначительные механические повреждения получил также "Volkswagen", который, двигаясь позади, и въехал в "Toyota".

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров "Fiat" - жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 г.р., а также пассажир "Toyota" - житель Киевской области, 1953 г.р.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель "Toyota" - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир "Fiat" - житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.

В результате столкновения трех автомобилей на Одесчине погибли четыре человека, трое - госпитализированы, - полиция 01
В результате столкновения трех автомобилей на Одесчине погибли четыре человека, трое - госпитализированы, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3142425
 
 
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ну вот - достаточно сделать дороги, а дураки сами себя повыпиливают
это было провокация Порошенка против зелебобиков
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А ну, умник, посчитай сколько здесь дураков, а сколько выпилено? Ну, и себя не забудь к дуракам добавить.
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афіґеть..яка ж швидкість на такій дорозі
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Очень жаль Киевлян. Необычное для меня словосочетание, прямо слух режет. Но факты однозначно побуждают к такому выводу.
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Нормально так на фіаті притопили так притопили.
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Специально такие дороги делают, чтобы для украинца каждый обгон был с риском для жизни.
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