 Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На базе в Гельджук украинские корабли будут находиться до 17 августа, продление сроков визита обусловлено погодными условиями и штормом в проливе Босфор и Черном море", - сообщили в аппарате военного атташе при Посольстве Украины в Турецкой Республике.
По плану похода, группа кораблей должна была выйти из базы в Гельджуке сегодня.
Всего в составе экипажей около 50 курсантов второго и пятого курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также второго курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".
Как сообщалось, три военных украинских корабля отбыли в катерный поход из порта Одесса 6 августа, после Гельджук они посетят порт Констанца в Румынии и Варна в Болгарии.
Во время похода курсанты овладевают всеми видами корабельных вахт, различными корабельными боевыми учениями. В частности, штурманы будут прокладывать курс, механики нести вахту в машинном отделении. Также будущие офицеры будут тренироваться спасать людей, оказавшихся за бортом, и бороться за живучесть корабля и др. Кроме того, в планах похода - проведение тренировки по передаче грузов на воду и совместному маневрированию в составе тактической группы.
За два года это уже второй поход в составе трех учебных катеров в Турецкую Республику.
Боевая и организационная единица Вооружённых Сил государства (формирование), входящая в состав военно-морского флота Вооружённых Сил государства, способна решать определённые боевые или специальные задачи в мирное и военное время; имеет государственный флаг и вооружение.
Эти катера не подходят под понятие корабля