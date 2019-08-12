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 Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа. ФОТОрепортаж

Тактическая группа украинских кораблей, в составе которой три катера ВМС ВС Украины: "Новая Каховка", "Смела" и "Чигирин", которые сегодня должны были завершить свой визит в Главную военно-морскую базу ВМС Турции Гельджук, будут находиться там до 17 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На базе в Гельджук украинские корабли будут находиться до 17 августа, продление сроков визита обусловлено погодными условиями и штормом в проливе Босфор и Черном море", - сообщили в аппарате военного атташе при Посольстве Украины в Турецкой Республике.

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По плану похода, группа кораблей должна была выйти из базы в Гельджуке сегодня.

Всего в составе экипажей около 50 курсантов второго и пятого курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также второго курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа 01
Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа 02
Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа 03
Тактическая группа украинских кораблей из-за шторма останется на военно-морской базе ВМС Турции Гельджук до 17 августа 04

Как сообщалось, три военных украинских корабля отбыли в катерный поход из порта Одесса 6 августа, после Гельджук они посетят порт Констанца в Румынии и Варна в Болгарии.

Во время похода курсанты овладевают всеми видами корабельных вахт, различными корабельными боевыми учениями. В частности, штурманы будут прокладывать курс, механики нести вахту в машинном отделении. Также будущие офицеры будут тренироваться спасать людей, оказавшихся за бортом, и бороться за живучесть корабля и др. Кроме того, в планах похода - проведение тренировки по передаче грузов на воду и совместному маневрированию в составе тактической группы.

За два года это уже второй поход в составе трех учебных катеров в Турецкую Республику.

Источник: https://censor.net.ua/p3142421
 
   
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А в цей момент великий вітрильник (трищогловий барк) Дружба на якому 120 курсантів України ходили аж до США - стоїть в Одесі без діла, а курсанти навчаються на прогулянкових катерах, на яких неможливо в шторм навіть вийти в море!
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Ось зебеня як візьметься і всьо буде ОК.
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Я даже как то петицию писал. Там денег то не очень много надо для докования
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Кора́бль - крупное морское судно в том числе:
Боевая и организационная единица Вооружённых Сил государства (формирование), входящая в состав военно-морского флота Вооружённых Сил государства, способна решать определённые боевые или специальные задачи в мирное и военное время; имеет государственный флаг и вооружение.
Эти катера не подходят под понятие корабля
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Блин,чисто рашатудей вместе слентасру,.. Шторм...летом..в БОСФОРЕ...длительностью в ПЯТЬ суток...не позволяющий кораблям для которых волнение шесть вполне по силам...а чо...почти верю!
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