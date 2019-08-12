 Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook написал журналист Роман Бочкала и опубликовал соответствующие фото, передает Цензор.НЕТ.
"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", - написал Бочкала.
Как сообщает местное издание "Житомир.інфо", несколько сотен людей ждут президента Зеленского у здания РГА.
"По состоянию на 11:00 возле здания Олевской райгосадминистрации собралось несколько сотен человек. В зале, где должно состояться представление, присутствуют избранные народные депутаты от партии "Слуга народ ", мэры городов и "актив" области", - пишет издание.
Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
Тримають Пуйла за лоха, а йому й подобається. Голий зад ше би в вікні намалювали - скрєпно)
Ведь если все остальные показатели на уровне, то пусть в здании РГА пол хоть вообще провалиться, я буду считать, что власти города заслуживают медаль за достижения.
Заглянем в Википедию: Промышленность - в СССР в городе действовали заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк"
Вот так вот, скромненько (но со вкусом) нам сообщают, что "заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод." ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ.
Надеюсь, что в городе таки действуют "предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк", потому что, в конце концов, надо же сборщикам янтаря где-то тугрики держать и есть свежую булку с маслом? Потому как только сборщики янтаря и есть те самые "малые и средние предприятия".
В эпоху неолита и то ревизоров богаче встечали: "Территория современного Олевска была заселена эпохи неолита в IV тысячелетии до нашей эры, о чем свидетельствуют находки кремнёвых орудий" (Википедия)
В зеленый цвет...
ТАМ НИЧЕГО НЕТ, в том Олевске, кроме незаконной добычи янтаря.
Вообще ничего (кроме могильника эпохи неолита, согласно Википедии )
Зачем им паркет?
Может, у них в дворцах личные янтарные комнаты?
Причины такого паркета,либо 2 раза уже списывали деньги на ремонт,либо их не хватает.
але не вистачає креатива, все по старим метод-вказівкам)))
"Актив" есть, а где "Пасив"?😜