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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (713) Зеленский (2454)

 Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания. ФОТОрепортаж

На Житомирщине в здании Олевской районной государственной администрации перед визитом президента Владимира Зеленского старый паркет прикрыли новым ковром.

Об этом в Facebook написал журналист Роман Бочкала и опубликовал соответствующие фото, передает Цензор.НЕТ.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", - написал Бочкала.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 01
Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 02

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Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 03

Как сообщает местное издание "Житомир.інфо", несколько сотен людей ждут президента Зеленского у здания РГА.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 04

"По состоянию на 11:00 возле здания Олевской райгосадминистрации собралось несколько сотен человек. В зале, где должно состояться представление, присутствуют избранные народные депутаты от партии "Слуга народ ", мэры городов и "актив" области", - пишет издание.

Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром, несколько сотен людей ждут президента возле здания 05

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3142414
 
 
 Топ комментарии
 
Если б это было единственным последствием массового 73%-помешательства, я был бы счастлив. Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром - Цензор.НЕТ 6408
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скоро газоны и асфальт красить начнут, как в кацапстане Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром - Цензор.НЕТ 4360
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з "вкрапленіями" як у Верховній Раді
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Если б это было единственным последствием массового 73%-помешательства, я был бы счастлив. Перед визитом Зеленского в Олевской РГА старый паркет прикрыли новым ковром - Цензор.НЕТ 6408
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Та походу ти і так счастлів. Тобі шоколадок навалили до кінця року. Дивись не подавись від "счастья".
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Привет, кацапа!
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Малолєтка тупа.Через апостроф вона би писала. Їй ще в початковий клас потрібно. В розмові проскакує "Да". Дивиться на маму,бо сама не знає що відповісти.-Москальня-москальньою. Навіть адвокат від бандюганів її веде. Тут все ясно,як білий день. А з тобою і подавно...-ти провокатор шоколадний.
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Думаешь, я не заметил, что ты обосрался? Видишь, кацапа, как нетрудно, показать, что ты кацапа? Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 6673
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Він його пристьобує цепком до дерева. Щоб не поцупили.
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та не... холуй или охранник в багажник джипа прячут )))
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скоро газоны и асфальт красить начнут, как в кацапстане
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Вже. Дирявий асфальт, зато розмітку зробили ногву.
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Перед візитом ***** до Мухосранську на старі будинки наклеєли обої і пофарбували траву в залений колір. Дежавю.
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скоро цілі будинки почнуть завішувати бутафорією..
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Але ж яким бидлом має бути керівник, щоб такого "не помічати"
Тримають Пуйла за лоха, а йому й подобається. Голий зад ше би в вікні намалювали - скрєпно)
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здание администрации со старым паркетом?? разворовали фсё так, шо даже на ремонт сопственных аппартментов динёг не нашлось, акромя как на цену ковра? нормально!
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"Актів" області? Чи номенклатура? Актив ( справжній) роботу корисну робить. А "актів" витрішки купує. І час на це ', і головне - натхнення.
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Да плевать какой там паркет в РГА. Разве этот паркет показатель уровня жизни местного населения? Какие там дороги, президента не заинтересовало? Какой сервис обслуживания в этом РГА и других гос соц учреждениях, реальный средний доход местного труженика, легко ли найти работу по образованию, как себя чувствует малый, средний бизнес непосредственно в Олевске, как прошла реформа медицины, да просто бабку спросить насколько легко и доступно оформить субсидию? Или это и так известно, поэтому и не интересно.
Ведь если все остальные показатели на уровне, то пусть в здании РГА пол хоть вообще провалиться, я буду считать, что власти города заслуживают медаль за достижения.
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Я к тому вела, что одни идиоты для показухи ковром прорехи прикрыли, а другие это засняли для той же показухи, типа начальство отреагировало. А что нибудь кроме паркета это начальство заметило, или "все хорошо прекрасная маркиза" ? Похоже, паркет самая большая конструктивная недоработка этого региона, типа, нещастным депутатам не хватает денег даже на себя.
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"как себя чувствует малый, средний бизнес непосредственно в Олевске"
Заглянем в Википедию: Промышленность - в СССР в городе действовали заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк"

Вот так вот, скромненько (но со вкусом) нам сообщают, что "заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод." ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ. Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 1052
Надеюсь, что в городе таки действуют "предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк", потому что, в конце концов, надо же сборщикам янтаря где-то тугрики держать и есть свежую булку с маслом? Потому как только сборщики янтаря и есть те самые "малые и средние предприятия". Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 1052
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Якщо уважно подивитись на фото, то видно, що сенсація дута. Килим на одному фото згорнутий у рулон, наче для вологого прибирання. І для мене не факт, що його поміняли.
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Даже жмоты вообще те сборщики янтаря Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 7227
В эпоху неолита и то ревизоров богаче встечали: "Территория современного Олевска была заселена эпохи неолита в IV тысячелетии до нашей эры, о чем свидетельствуют находки кремнёвых орудий" (Википедия)
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Каждый 50-й, или сотый не мог сам выйти? К Пете как-то выходили сами, не?
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Похоже паркет действительно со времен совка. Добротный. До дыр исходили.
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Ой, не могу.
ТАМ НИЧЕГО НЕТ, в том Олевске, кроме незаконной добычи янтаря.
Вообще ничего (кроме могильника эпохи неолита, согласно Википедии Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 1763)
Зачем им паркет?
Может, у них в дворцах личные янтарные комнаты? Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі - Цензор.НЕТ 1763
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Траву не фарбували хоч?- Бо пожухла вже.
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Тююю! Выложить янтарем получилось бы и дешевле, и круче.
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Могли б палетами для європіддонів викласти, щоб терпени сосни освіжили повітря та полоскотали ніздрі начальства.
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ще не вивітрився совок з мозгів держслужбовців
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Я бы не закрывал,пусть президент видит и делает выводы.
Причины такого паркета,либо 2 раза уже списывали деньги на ремонт,либо их не хватает.
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якраз тема))) для порошнякових),
але не вистачає креатива, все по старим метод-вказівкам)))
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"...депутаты от партии "Слуга народ ", мэры городов и "актив" области", - пишет издание..."
"Актив" есть, а где "Пасив"?😜
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І вату, вату, замість снігу як в ху#ляндії.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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