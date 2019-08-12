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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество, Фоторепортаж
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 Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе. ФОТОрепортаж

Акция в поддержку украинских граждан, которые незаконно удерживаются российскими властями, прошла 11 августа под стенами генконсульства страны-агрессора в Одессе.

Пять лет назад российский суд незаконно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского историка и журналиста Станислава Клыха - якобы за участие в Чеченской войне. К этой дате и была приурочена сегодняшняя акция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь.

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"Мы не должны забывать про украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах, и поддерживать их, - уверен организатор пикета Александр Шелковенков. - Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем".

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами.

По данным украинского омбудсмена, сейчас в российских тюрьмах находится 150 украинских политзаключенных и военнопленных.

Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 01
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 02

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Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 03
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 04
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 05
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 06
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 07

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Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 08
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 09
Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе 10

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Источник: https://censor.net.ua/p3142362
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю, що вона знала що заповнювала🤗 Пообіцяли їй гроші за анкету, а вона повірила. Не треба бути дурою.
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Чому Зеленський не розриває дипвідносини з росією?
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Нацжёны - ффсё. У пана атамана нема золотого запасу. Дурики тугрики отработали - и на помойку Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 5588
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Оті пузаті в блакитній уніформі в усіх акціях приймають участь.
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Але ж вони не чіпали мітингарів, а лише їх охороняли.
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подивись вони в два рази крупніші за тах дрібних мітингарів. По масі їх було приблизно стільки ж.
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Бачу. Що з того? Це Одеса! Пройдіть на Привоз та подивіться на місцевих продавців, які ще товстіше. Це їхні сини🤗
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Та то не факт, бо сини й з іншого боку, але миршаві й худі. А поліцаї просто від'їлися і спухли від неробства. Від підлоги чи 2 рази відіжмуться - не факт.
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Худі сини торговців з Привозу? Ви там були?
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ну дівчата там є пухлі - типова активістка (за комплекцією) он з трубою горланить на фото.
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Хіба то пухла дівчина? Ви не бачили на 140 кг? До речі вони теж нормальні люди, просто ******* їсти. Ми їмо щоб жити чи живемо щоб їсти? 🤔
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Ну не худа ж, і не товста. А поліцаї з такими пузами - ну це ганьба поліції.
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Все, що нижче підборіддя це груди🤔
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видно, що з тими пузатими синами Привозу нема в Одесі кому боротися.
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Так і не треба, бо вони не подібні московським поліцаям.
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Якби вони були не потрібними, то їх би звільними. А так кожна влада їх тримає і платить. Ось навіть Авакова за відомі злочини влада не звільняє.
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А що ви хотіли - це Одеса. Там в кожного хлопчика є або єврейська мама, або єврейська бабуся.
Як в тому анекдоті:
- Изя, кушай борщик, шоб ты сдох. Тебе нужно поправиться.
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не в кожного, а то вийде, що Одеса населена єірейськими біженцями, яких Бог розігнав по світу за страту Ісуса. А якщо Бог жене народ, то люди мають його підтримувати.
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Так предки тих одеських євреїв були біженцями. Історія давня і пов'язана з Інквізицією в Іспанії.
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Пять лет назад российский суд незаконно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского историка и журналиста Станислава Клыха - якобы за участие в Чеченской войне. К этой дате и была приурочена сегодняшняя акция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь. Источник: https://censor.net.ua/p3142362
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Більшість голосувала за Зе і тому не прийшла на мітинг?
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Нацжёны - ффсё. У пана атамана нема золотого запасу. Дурики тугрики отработали - и на помойку Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 5588
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«Русскій мір».

«Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении.



Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Выплаты занимают половину зарплаты женщины в 15 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, ей нужно проработать почти 260 тысяч лет.»
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у тої жінки практично нема стимулу працювати - де б не працювала - всюди лишиться бідною через борг.
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Думаю, що вона знала що заповнювала🤗 Пообіцяли їй гроші за анкету, а вона повірила. Не треба бути дурою.
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Їй взагалі не треба працювати, немає сенсу. З таким боргом для неї найкраще сидіти у в'язниці та доживати свій вік на казенних харчах.
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це хибна думка - думати, що за гратами не працюють.
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Ето позор украинскому государству. За 6 лет войны вражеское консульство до сих пор работает в Украине. Лучше бы проводили акции в Киеве под АП чтобы ни Парашенко ни Зеленский не отпустили сотни росийских боевиков которых можно было выменять на наших людей
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Чому Зеленський не розриває дипвідносини з росією?
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Ты чевойта? Хошь шоб Яндекс сделку разорвал? Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 628
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Ну я так понимаю ты за пороха , а порох не разрывал , так что как ты можешь быть против того чтобы ЗЕ повторял за порохом?
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Поблизу одного з колимських концтаборів 1949р за наказом Москви живцем потоплено в болоті близько 3000 українських дівчаток віком 12-14 років «чтоб нєкому било рожать бандєровцев».
http://bilahata.net/u-boloti-na-kolymi-try-tysiachi-divchat-ukrainok-vtopyly-zhyvtsem/?fbclid=IwAR2tX4f-3i5YEXQaN68IwmDs5gxy7al2KfCufQMBhoG4CjgKRFIZ8RRihpo

Тільки знищення носіїв «русського мира» зупинить цих виродків☹️
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А як було на Соловках із інвалідами. А ще були депортації та баржа Арабатської Стрілки... Багато було злочинів комунізму, який є суттю росії. Ця імперія повинна бути знищена.
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Ти такий завзятий, Алі хандра, що хочеться тебе послати в атаку імперії нищити.
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А я це роблю. Просто вам незрозуміло, що робити це можна по різному.
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