 Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе. ФОТОрепортаж

Пять лет назад российский суд незаконно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского историка и журналиста Станислава Клыха - якобы за участие в Чеченской войне. К этой дате и была приурочена сегодняшняя акция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь.

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"Мы не должны забывать про украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах, и поддерживать их, - уверен организатор пикета Александр Шелковенков. - Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем".

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами.

По данным украинского омбудсмена, сейчас в российских тюрьмах находится 150 украинских политзаключенных и военнопленных.





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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.