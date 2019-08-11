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 Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан). ФОТО

После продолжительной болезни во Владимире-Волынском умер бывший заместитель руководителя опорного пункта №4004 в Покровке, майор 51-й ОМБр Владислав Черныш с позывным Фазан.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Книга "Іловайськ. Війна, якої не було".

"Ушел из жизни еще один достойный офицер, но воспоминание о нем останется на страницах Иловайской хроники", - говорится в сообщении.

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Отметим, что в 2014 году задачей опорного пункта №4004 в районе Покровки Донецкой области был отпор вражеским силам, которые заходили на территорию Украины с территории России для оказания помощи незаконным воинским формированиям. Опорный пункт подвергался систематическим минометно-артиллерийским обстрелам.

Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан) 01

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Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан) 02
Фото: facebook.com/ilovaysk2014

Источник: https://censor.net.ua/p3142356
 
 
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