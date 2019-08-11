 Умер бывший замруководителя опорного пункта №4004 Владислав Черныш (Фазан). ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Книга "Іловайськ. Війна, якої не було".
"Ушел из жизни еще один достойный офицер, но воспоминание о нем останется на страницах Иловайской хроники", - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2014 году задачей опорного пункта №4004 в районе Покровки Донецкой области был отпор вражеским силам, которые заходили на территорию Украины с территории России для оказания помощи незаконным воинским формированиям. Опорный пункт подвергался систематическим минометно-артиллерийским обстрелам.
Вічна пам'ять.........
Спочивай з миром, Герой України.
Вічна пам"ять...