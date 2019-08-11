 Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами.
Напомним, в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".
Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).
Россияне в 2014-м побрезговали ими и отдали назад
Как в своё время дали туркам и полякам.
И максимально вмещают 13 человек команды + 28 курсантов... 40 метров в длину, почти 9 в ширину... Такие вообще ближе к кораблям, чем к катерам...
11.08.2019 Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море.
Гипотетический вооруженный конфликт между США и Россией на Черном море может оказаться роковым для американского флота.
К такому выводу пришел автор публикации The National Interest.
И, хоть Омериге и п...дец, что-то мне подсказывает, оплату за заказуху он взял не рублями..)))
Ну той напише
https://uazmi.org/news/post/hhhau7CpsJq3oZGFsnFlOM
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2758239-morskij-pohid-ukrainski-kateri-zajsli-do-golovnoi-bazi-vms-tureccini.html
https://**********.com.ua/2019/08/navchalni-katery-projshly-protoku-bosfor-ta-vidshvartuvalys-u-golovnij-bazi-vms-turechchyny/