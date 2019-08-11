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 Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции. ФОТОрепортаж

В ходе морского похода три учебных катера ВМС "Смела", "Чигирин" и "Новая Каховка" прошли пролив Босфор и зашли в порт Гельджук, на главную базу ВМС Турецкой Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 01

При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем ​​и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами.

Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 02

Смотрите: Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле. ФОТОрепортаж

Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 03
Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 04

Напомним, в составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шестеро украинских курсантов проходят практику на учебном корабле ВМС Польши ORP Iskra. ФОТОрепортаж

Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 06
Три учебных катера с украинскими курсантами прошли пролив Босфор и прибыли на главную базу ВМС Турции 07

Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

Смотрите: В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера "Славянск". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3142329
 
   
 Топ комментарии
 
Сім футів під кілем,та попутного вітру!
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Украинским ВМС - Быть , не смотря ни на что !!! Слава Украине !!!
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если дело пойдёт нормально, то американцы еще Айлендов дадут и возможно пару фрегатов.
Как в своё время дали туркам и полякам.
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Сім футів під кілем,та попутного вітру!
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Какой там киль.. Учебные катера. В посл. 5 лет использовались как жилье для курсантов.
Россияне в 2014-м побрезговали ими и отдали назад
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Ну так і на чому ще повинні курсанти навчатись,як не на учбових катерах?
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У нас в Одесі стоїть без діла один з найбільших вітрильників на планеті - навчальне судно фрегат Дружба яке бере на борт 120 курсантів.
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Украинским ВМС - Быть , не смотря ни на что !!! Слава Украине !!!
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если дело пойдёт нормально, то американцы еще Айлендов дадут и возможно пару фрегатов.
Как в своё время дали туркам и полякам.
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Лучше бы по **...лу дали. Привыкли клянчить по всему миру. И Путин ху..ло, взял и остановился на полпути. Ввел бы свои войска по самый Киев - глядишь мозги у многих прочистились бы...
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Ты не из Северодвинска пишешь? Как там радиационная обстановочка после испытания новой вундервафли? Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 2564
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Откуда такой радостный оптимизм? Бравада, или есть данные?
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А разве фото не вселяет оптимизма ?! .. и данные есть что америкосы помогут нам..
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Так пару Айлендов уже дали, но против флота рашки они не годятся, разве что браконьеров погонять. Одно у них преимущество, в сравнении с Гюрзами, они в море не тонут
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Против флота твоих лишнехромосомных родственников годятся ракеты Нептун Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 4893 Стреляют прямо с берега.
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так чо они сделали: ПРИшвартовались (прибьіли) или ОТшвартовались (покинули)?
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в заголовке ОТШ, автор статьи - тормоз.
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отнюдь не катера - учебные корабли ВМСУ
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Небольште плавучие казармы, если точнее. Россияне их вернули нам в 2014-м, приняв за металлолом
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Кстати по размеру эти корабли втрое больше тех самых артиллерийских катеров типа Гюрза...
И максимально вмещают 13 человек команды + 28 курсантов... 40 метров в длину, почти 9 в ширину... Такие вообще ближе к кораблям, чем к катерам...
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чуть чуть не дотягує до авіаносців классу "Німітц" Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 768
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Кузю.побив кран..його списали на металобрухт
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Из рашаСМИ на посмеяться
11.08.2019 Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море.
Гипотетический вооруженный конфликт между США и Россией на Черном море может оказаться роковым для американского флота.
К такому выводу пришел автор публикации The National Interest.
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Ну, журналисты везде -- кушать хотят...)
И, хоть Омериге и п...дец, что-то мне подсказывает, оплату за заказуху он взял не рублями..)))
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Це той The National Interest, у якому редактор, бувший совєцький лєнінградець Дмітрій Сімєс?
Ну той напише
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Табуретки на мостике - просто огонь! Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 7671
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Це не штатні тубарєткі. Штатні повинні закріплюатись до палуби на випадок шторму, інакше літатимеш разом з тубареткою.))
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И холодильник перемотан чёрной изолентой, хотя по всем правилам чинить нужно синей изолентой.
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Катера сейчас используются как плавучие казармы, поэтому пойдет и изолента для проживания курсантов
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Это флотская синяя изолента, её после монтажа красят, шоб врраги не догадались! Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 7805
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Сейчас навёл справки. На учебных кораблях действительно допускается чинить холодильники чёрной изолентой и даже скотчем... Виноват, был не прав.
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Молодец курсант! Теперь вы осознали, всю глубину глубин!
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Якщо ви про фото (див. нижче), то там не холодильник і не ізоляційна стрічка. Це електричні кабелі, чорного кольору.


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Аааа. Так вот почему мокши любят на бутылках сидеть! Память о службе Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 4204
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Бро морємани, а шо, зараз кораблі «оТшвартовуються» до пірсу?
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це якась заразна епідемія: пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччинирепортаж

https://uazmi.org/news/post/hhhau7CpsJq3oZGFsnFlOM
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2758239-morskij-pohid-ukrainski-kateri-zajsli-do-golovnoi-bazi-vms-tureccini.html
https://**********.com.ua/2019/08/navchalni-katery-projshly-protoku-bosfor-ta-vidshvartuvalys-u-golovnij-bazi-vms-turechchyny/
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ну хорошо хоть кацапоиды не захватили в плен. разрешают пока что по черному морю плавать
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Они их уже захватывали 5 лет назад. Дряные катера оказались - вернули обратно
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Что ж вас корчит-то? Желчь аж через монитор брызжет.. Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 4575
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У Украины не только сильнейшая армия но и сильнейшие ВМС.
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****** защитан. Проходите в кассу без очереди.
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