EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж, За рубежом
  3156  53
Все про:Москва (2657) протест (4503) Россия (73587)

 На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

На акции протеста оппозиции в Москве, которая прошла в субботу, 10 августа, было задержано больше десяти подростков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Больше десятка несовершеннолетних было задержано, но точных цифр пока нет", - сказал он. По его словам, "большинство уже отпустили".

Фото REUTERS

На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 01

На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 02
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 03
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 04
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 05
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 06
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 07
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 08
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 09
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 10
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 11
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 12
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 13
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 14
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 15
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 16
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних 17

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.

Источник: https://censor.net.ua/p3142312
 
   
 Топ комментарии
 
Ось це фото чудово характеризує ті "протести".
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 1847
 показать весь комментарий
 
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3123

Лаптями були, лаптями і залишились.
 показать весь комментарий
 
Ось так виходять на протести в Україні .. На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3025
.На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 1665 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 5305
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
впечетление будто в москве мусоров больше чем москвичей ...а так смотрю трон зашатался главное революцию творить в столице .а не в каком то пригороде
 показать весь комментарий
 
 
Революція Травень 68 почалась з того, що силові структури жорско побили мирних протестантів - студентів.
Майдан почався з того, що Беркут жорстко розправився зі студентами на мирній демонстрації.

Але у випадку з парашею, цей закон не діє. Дам на очах батьків будуть дітей вбивати, а ті тільки радіти - кредит хоч загасять.
 показать весь комментарий
 
 
Шо за революція в травні 68 року? В Чехословаччині?
 показать весь комментарий
 
Ось це фото чудово характеризує ті "протести".
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 1847
 показать весь комментарий
 
 
много полиции и фотографов....и мало революционеров...в москве будет очередной пшик На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4398
 показать весь комментарий
 
 
Тю. У нас фотографи прийматимуть закони і то нічо.
 показать весь комментарий
 
 
в минулій Раді закони приймав козак Гаврилюк - пережили - переживемо і фотографів...
 показать весь комментарий
 
 
Сравнил тоже , у них мотивации разные , фотограф "любит" Украину,как актрису из немецких сериалов.
 показать весь комментарий
 
Интересна структура тамошнего общества:
1.Царь
2. Силовики
3. Смерды
4. Фотографы На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 6306 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4048 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4048
 показать весь комментарий
 
 
" На акции протеста оппозиции в Москве, которая прошла в субботу, 10 августа, было задержано больше десяти подростков "

Эта канешно очень важная информация . Ни один украинец не смог бы пережить этот день , еслиб Цензор это не напечатал . Дяка , теперь мне легче На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 8541
 показать весь комментарий
 
 
" Люди холопского звания
сущие псы иногда,
чем им страшней наказание
те им милей господа"
Слова російського поета Некрасова, сказані ним більш ніж півтора сторіччя тому - стосуються і нинішньої кацапні.. Рабами були, рабами є і рабами будуть..
 показать весь комментарий
 
 
Не брешіть,там все згідно закону навіть Європа це підтверджує,повернувши Росію в ПАРЕ
 показать весь комментарий
 
 
Батькам штрафа влупят, а потом они влупят по заднице.
 показать весь комментарий
 
 
Духа не у вас бьіть свободньіми,
Нам не бьіть с вами даже сводньіми.(С)
 показать весь комментарий
 
 
Пофиг. Надеюсь что в скором будущем они перегрызут глотки друг другу. Чем больше кацапня будет мочить своих, тем меньше внимания будет Украине🤔
 показать весь комментарий
 
 
В Москве ограничено движение транспорта из-за Курбан-байрама
Один из главных исламских праздников мусульмане отмечают на шести площадках в столице. Движение транспорта в районе мечетей будет перекрыто или ограничено до 11 часов.
 показать весь комментарий
 
 
у вас помилка! )) нема вже мацкви) є мацквабад - столиця ісламского світу!
 показать весь комментарий
 
 
Да все норм, ну, як на ту помийницю. Скоро почнуть затримувати підозрілих котів та собак і горобців з воронами...
 показать весь комментарий
 
 
кацапи на завжди залишаться рабами, адже всі їх протести проти поганих бояр,
за гарного царя-хуйла ! На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 2945
безнадійна нація - єдиний вихід - повне їх знищення!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапня- запевай: другой такой страны не знаю,где так вольно дышит человек...
 показать весь комментарий
 
 
Ось так виходять на протести в Україні .. На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3025
.
 показать весь комментарий
 
 
Мне как-то пофиг эта инфа. Чужая страна, чужие нравы. Заботят только новости Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Поменяют одного царя на другого, им до демократического баланса противовесов и зрелого гражданского общества, как до луньі раком.
Они кирпичами срут, что бьі не бьіло как в Украине или в 90-е, реально верят, что єтот баланс им нахаляву устаканится)))
 показать весь комментарий
 
 
А есть высеры Мокрона и Мрекель о "ценностях" и угроза ссанкций за этот цирк?)

Маленький ватник бутылку нашел
Мимо Кадыров вразвалочку шел
Ватан зазевался и не извинился
И вот на бутылку в прыжке приземлился))
 показать весь комментарий
 
 
Всё у них прекрасно: и погода, и ОМОН на улицах, и действия ОМОНа великолепны!!! Можно правда пожёстче! На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 7194
 показать весь комментарий
 
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 836
Загадка: скільки на цьому фото зівак з смартфонами?
 показать весь комментарий
 
 
А где результат? В результате болишинство из майдановцев было убито а беркут как нивчем небывало продолжает работать сменив одежку. А при власти остались те же только сменив главаря.
 показать весь комментарий
 
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 342
Ось основна причина початку майдану 2014 року
 показать весь комментарий
 
 
Если будем поддерживать и у них что то пойдет не так, будут биндерьі во всем виноватьі.
Даю 146% что у них пойдет не так, а мьі потом гавно лопатой жрать будем.
Но если есть такие дурачки, пусть лезут.
 показать весь комментарий
 
Это называется тоталитаризм . У нас граница общая с тоталитарным азиатским государством .А вас по прежнему удивляют эти фото оттуда , и совершенно НЕ удивляет что на 5 году войны мы до сих пор имеем с ним безвизовый режим .Правда ведь это нормально?? Именно так и считали бывший президент и наш министр Иностранных дел . Они ведь просто объяснили ,,зачем он, если они не представляют миграционной опасности" ...Кто ещё не понял так они не представляют опасности с их слов ......Я вот понял что как раз они то и представляют для нас опасность .И те за поребриком , и те кто за безвиз с первыми
 показать весь комментарий
 
те кто за безвиз с мордвой ( свиношныри) сейчас хвосты поподжимали немного.
 показать весь комментарий
 
 
Бьют их там, что ли? А по нам вообще стреляют из артиллерии разных калибров.
 показать весь комментарий
 
Как все круто поменялось. Теперь бунты на Рашке а в Украине рабы забились в норы и терпят беспредел властей
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх