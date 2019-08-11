 На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
"Больше десятка несовершеннолетних было задержано, но точных цифр пока нет", - сказал он. По его словам, "большинство уже отпустили".
"Ребят, ему 13 лет. Не надо задерживать!" pic.twitter.com/xvUJAz1bKt— bbcrussian (@bbcrussian) 10 августа 2019 г.
Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.
Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.
Майдан почався з того, що Беркут жорстко розправився зі студентами на мирній демонстрації.
Але у випадку з парашею, цей закон не діє. Дам на очах батьків будуть дітей вбивати, а ті тільки радіти - кредит хоч загасять.
1.Царь
2. Силовики
3. Смерды
4. Фотографы
Эта канешно очень важная информация . Ни один украинец не смог бы пережить этот день , еслиб Цензор это не напечатал . Дяка , теперь мне легче
сущие псы иногда,
чем им страшней наказание
те им милей господа"
Слова російського поета Некрасова, сказані ним більш ніж півтора сторіччя тому - стосуються і нинішньої кацапні.. Рабами були, рабами є і рабами будуть..
Лаптями були, лаптями і залишились.
https://youtu.be/dIEyV1aqwa8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tG_1qG4kbK0
Нам не бьіть с вами даже сводньіми.(С)
Один из главных исламских праздников мусульмане отмечают на шести площадках в столице. Движение транспорта в районе мечетей будет перекрыто или ограничено до 11 часов.
за гарного царя-хуйла !
безнадійна нація - єдиний вихід - повне їх знищення!!!
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Они кирпичами срут, что бьі не бьіло как в Украине или в 90-е, реально верят, что єтот баланс им нахаляву устаканится)))
Маленький ватник бутылку нашел
Мимо Кадыров вразвалочку шел
Ватан зазевался и не извинился
И вот на бутылку в прыжке приземлился))
Загадка: скільки на цьому фото зівак з смартфонами?
Ось основна причина початку майдану 2014 року
А скінчилось все так
За их и нашу свободу! Презирать российских протестующих - это не лучший аутотренинг (колонка главного редактора) | Новости Одессы
Даю 146% что у них пойдет не так, а мьі потом гавно лопатой жрать будем.
Но если есть такие дурачки, пусть лезут.