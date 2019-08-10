 Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь. ФОТО

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Путина сопровождали "глава" Крыма Сергей Аксенов и врио "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, во время захвата Крыма российскими войсками весной 2014 года байкеры "Ночных волков" во главе с Залдостановым принимали активное участие в блокировании украинских военных частей и организации митингов в поддержку российской оккупации. Залдостанов также является личным другом Путина. Он много раз участвовал в мероприятиях клуба, в том числе и в Крыму еще до оккупации полуострова и предоставляет клубу государственную поддержку, в том числе финансовую.
Из-за активного содействия оккупации полуострова Залдостанов-Хирург находится в санкционных списках, в частности США и Канады; членам клуба "Ночные волки" также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.
среди остальных клонов Пу, только у удмурта есть права на матацикл..
Все тараканы в голове у ***** - на показ всему миру!!
Вот так вот бурят вова путен докатился, чтоб водилой быть у обычного крымского бандита.
Идиоты....
И выглядят как идиоты на этих мотоциклах..... - под власовским флагом и гербом СССР, но с 2-х главой курицей...
Путин, например, Геббельсом восхищается.
Говорит: "Геббельс - очень талантливый человек был"...
А чего айнзатс-группы вниманием обходите?
Одна форма, одна войсковая принадлежность, одно руководство...
Ротация тоже была...
...но и так сойдёт... -- шо б проехаться с оркестром! *)
смешно
с каких то пор цепных собак называют байкерами???
это напоминает мг ночволки
где и когда? и самое главное - кому???
служили МС?????
Да и не справится "великий кормчий" без коляски с повозкой ирбитского мотопрома.
А так - типа байкер (на самом деле там двойник).
Ничего, выстояли и переломили ситуацию.
Выстоим и мы.