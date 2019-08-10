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 Политика Украины
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 Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь. ФОТО

Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополь, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Путина сопровождали "глава" Крыма Сергей Аксенов и врио "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, сообщается на сайте Кремля.

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Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь 01
Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь 02
Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь 03
Фото: kremlin.ru

Напомним, во время захвата Крыма российскими войсками весной 2014 года байкеры "Ночных волков" во главе с Залдостановым принимали активное участие в блокировании украинских военных частей и организации митингов в поддержку российской оккупации. Залдостанов также является личным другом Путина. Он много раз участвовал в мероприятиях клуба, в том числе и в Крыму еще до оккупации полуострова и предоставляет клубу государственную поддержку, в том числе финансовую.

Также читайте: Рейтинг Путина среди россиян обвалился до рекордного минимума - 43%

Из-за активного содействия оккупации полуострова Залдостанов-Хирург находится в санкционных списках, в частности США и Канады; членам клуба "Ночные волки" также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.

Источник: https://censor.net.ua/p3142303
 
 
 Топ комментарии
 
Надо игнорировать такие ''новости'' цензор!
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Колона гомосятини на чолі з педофілом. Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 281
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Это какой из путинов? удмурт, говорун, синяк????
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Ну ладно, на неделю успокоил россиян... От чертяка!!!
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ага..замість тушити пожежу,- в Крим звалив...там повітря чистіше, та й подалі від вбитих горем людей, що залишилися голі і босі...Царь...рогатий...
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Нічні тьолки на ретро самокатах влаштували ЛГБТ покатушки. путінтуп
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Для поднятия упавшего рейтинга Х**лу стоило бы ещё на потолок на*рать. Вот удивил бы, и рейтинг подскочил бы.
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Это какой из путинов? удмурт, говорун, синяк????
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походу, в этот раз "удмурта" использовали..
среди остальных клонов Пу, только у удмурта есть права на матацикл..
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Надо игнорировать такие ''новости'' цензор!
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нада ноту протєста вручати послу кацапському
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Зачем игнорировать? Наоборот, Сцарь ********** в извозчики подался )
Все тараканы в голове у ***** - на показ всему миру!!


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Колона гомосятини на чолі з педофілом.
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Это прям как в том анекдоте - "я не знаю, кто там в салоне машины, но водитель у него путен"
Вот так вот бурят вова путен докатился, чтоб водилой быть у обычного крымского бандита.
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у них там сосисочная вечеринка намечается?
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мне вот интересно, каких уточнений ты ждешь? просто картинко
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Вот бы накрыть эту падаль чем-то фосфорным.
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это правда смешно.....
Идиоты.... Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 8062
И выглядят как идиоты на этих мотоциклах..... - под власовским флагом и гербом СССР, но с 2-х главой курицей...
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Курица за рулём и голова у неё одна.
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Кстати да, просто непаханное поле для фотожаб
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« Кавказская пельменница» - первая пришла в голову. Думаю, фотожабки с неё и начнутся.
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Единственный мотоцикл в фильме в маленьком эпизоде у мента.
Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 1715
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И чем он вам не нравится? В «Бриллиантовой руке» больше.
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Мне нравится. Не нравится, что Вы коверкаете название шедевра Гайдая.
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Адольф просто хотел спасти мир от этих дебилов!
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Они в подметки не годятся моторазведке Вермахта! То были Лучшие Воины! Они шли впереди всех, вызывая огонь на себя, выявляя противника. Я не помню точно, а ГУГЛить- не хочется какие сроки они должны были отбыть на фронте, для получения двухнедельного законного отпуска. По-моему- два месяца и- в отпуск. Правда, для этого надо было остаться в живых. Потому- не обижайте Воинов, сравнением.
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Таке захоплення нацистами - патологія.
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Мне наплевать на мнение идиотов. Я просто отдаю должное Великим Воинам, а именно- Байкерам фюрера.
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Да, восхваляйте, как считаете нужным...
Путин, например, Геббельсом восхищается.
Говорит: "Геббельс - очень талантливый человек был"...
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Ответ- выше. Можете его ещё раз прочитать, бо с первого раза, как очевидно- до вас не дошло.
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А вы только воинами-мотострелками восхищаетесь?
А чего айнзатс-группы вниманием обходите?
Одна форма, одна войсковая принадлежность, одно руководство...
Ротация тоже была...
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Не только. Ещё, гораздо ранее Дяди-Вовы-Байкера, я восхищался Доктором Геббельсом. Аналогов его преданности Идее- не сыскать. Он пошел до конца, а я всемерно уважаю таких людей. Потому-восхищаюсь ним и поныне.
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Хоррошо быть Фюрером на БМВ! -- гораздо хуже на ИЖЕ... ...или я в моделях ещё не сильно не разбираюсь? *)
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Разбираешься. Правда- странно: украли всё. А расход бензина вышел в 2,5 раза выше, чем у оригинала.
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А там всё просто было... -- это ж мотоциклетный завод в Киеве... -- там был боксер-мотор, на игольчатых подшипниках, вместо вкладышей... -- всё содрали, окромя ...
...но и так сойдёт... -- шо б проехаться с оркестром! *)
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байкеры???
смешно
с каких то пор цепных собак называют байкерами???
это напоминает мг ночволки
где и когда? и самое главное - кому???
служили МС?????
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Если бы вы умели выражать свои мысли- я бы вам ответил. А так- не вижу смысла.
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***** боится посрать в бронежилете в окружении охраны в своем бункере. А показывают с дальних ракурсов ету куклу-двойника напичканого силиконом
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мдя...за рулем Х.йло, в коляске - дер.мо, за спиной Х.йла - вторая куча дер.ма.
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Даже флаги Власовские не поменялись с тех времен
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Для чого нам новини про божевільних?
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Цензор, это что, такое знаменательное событие для Крыма, для Украины ? великое дело - прибацаный ,,мачо,, сотоварищи удрал из своей столицы подальше от греха Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 9501
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ну, так церь приехал - вера засулич недовольна..
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Ваяра, цирк приехал. Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7437 А тем временем половина Рашки в огне, в другой половине взрываются ядерные ракеты, а в Мацквэ избивают рузгоязычных масквичей за то что они хотят право выбирать Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7437
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головне тампони)) щоб їх там проказа узяла!!!!
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Мне вот ета колона полудурков напоминает фильм про зомби, которые единственные кто уцелели на Рашке и убежали то ли от огня, то ли от радиации, то ли от нашествия китайцев
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Крымскому вертухаю выделили боковую прицепную коляску - не пришей кобыле хвост.
Да и не справится "великий кормчий" без коляски с повозкой ирбитского мотопрома.
А так - типа байкер (на самом деле там двойник).
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Что он имеет в виду под этим, не понимаю. Мотоцикл, которым он управляет (немецкая BMW), был украден русскими. Территория, на которой он ехал, была аннексирована русскими. Страна Россия сама украдена русской мафией. Это апофеоз глупости..
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Тот, у кого есть сомнения в моей Компитенции . мой сосед работает в BMW, а также ездит на очень старом мотоцикле BMW. Вот почему я хорошо знаю эту историю. .
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Это общеизвестная история, что мотоциклы "Днепр" и "Урал" производились на вывезенных из Германии заводах. Только Киевский уж 10 лет как закрыт, а уральский до сих пор выпускает что-то малыми сериями на 90% для экспорта в США.
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Козодоев с Леликом на рыбалку на Белые камни едут. « Бриллиантовая рука» - вечна!
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С мальчиков на больших грязных дядек переключился? Сказочный ********.
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Мда... Развлекаются гады. Нам остаётся только скрипеть зубами и соревноваться в остроумии.
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Совок 45 лет издевался над странами Балтии.
Ничего, выстояли и переломили ситуацию.
Выстоим и мы.
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Перед этими 45 годами проСовок издевался над ними примерно 300 лет.
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Во-вошка, опять в ночную смену выгнали ироды?
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Да уж . Даже из генсеков такого лицемерства никто себе не позволял . Гавном воняет - оно рулит дальше , - как фашист-оккупант из советских фильмов . Каски и пулемета не хватает на каляске , а рядом с власовским трикалором свастики в красном знамени . Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 8340
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Из генсеков Брежнев очень любил рулить, но правда автомобилями.
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Против бандюковича - брежнев - пацан . У брежнева всего-лишь 80 раритетов .
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Нормульно... -- мне нравится. ...я без политики -- сыдю в Бундесе, смотрю мультики про мотоциклистов, когда делать нефуй ...*)
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Нахрін нам новини кацапії ? Он в Данії вже другий теракт за тиждень-відповідь кацапів за блокування Північного потоку-2
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На одном матоцикле ... . С ним на одном гектаре срать опасно .
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А мотоцикл опять с автоматической коробкой как тот трайк на котором он приезжал на эту хирургическую гомосятину или уже научился ездить на мотоцикле?
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Ждите скоро и наш ЗЕкловун шо то подобное отчебучит..у этой клики одни методички.
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..вот бы дашку им туда в кустцы (ДШК-М-ку)...
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