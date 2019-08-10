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 В результате ДТП на Сумщине погибли три человека. ФОТО

В Сумской области возле Старого села произошла авария, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Данкор".

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, информация о ДТП на автодорогу возле Старого села поступила от медиков в 18.52. Там столкнулись два авто, три человека погибли.

В результате ДТП на Сумщине погибли три человека 01

На место выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля "Мерседес Вито", за рулем которого был водитель 1983 г.р. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле "ЗАЗ Ланос" погибли. Это водитель 1971 г.р, мужчина 1940 г.р. и женщина 1946 г.р. Все – жители Ахтырки.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло гибель нескольких лиц).

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Источник: https://censor.net.ua/p3142277
 
 
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Дорожные войны, колоссальные жертвы, соболезную родственникам невинных.
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наглядно о качєствє автомобілєй - шо таке мерс і лайнос...
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ціла сім'я судячи з возрасту загинула... ((( співчуття близьким(((
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