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 Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

В оперативно-тактическом группировке "Восток" состоялись соревнования между расчетами крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня и экипажами самоходных артиллерийских установок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 01

Участники соревновались в нескольких спортивных и профессиональных номинациях и демонстрировали не только индивидуальные навыки, но и слаженность работы в команде. Именно это существенно влияло на окончательное место команд в турнирной таблице.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 02
Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 03

Смотрите: Экипажи БМП соревновались в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 04
Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 05

В нелегкой борьбе, в номинациях на лучший экипаж САУ и расчет РСЗО, первые места заняли команды отдельной бригады морской пехоты. А лучшим расчетом крупнокалиберной артиллерии стала команда отдельной артиллерийской бригады.

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ Восток 07

Стоит добавить, что вскоре победители начнут подготовку к финальному этапу соревнований на первенство среди артиллерийских подразделений Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/p3142265
 
   
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добрі кадри Україна підготувала для імперської армії, куди нас всіх веде ******* Зє!
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так скока лєт засиралі моск поголов'ю квартальнимі хіханькамі
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поздравляем! молодцы!!!
(а вообще-то так интересно, если вдуматься, звучит - "морские пехотинцы" и "артиллерийский расчет " - и море и пехота и артиллерия... короче - современные Боги войны!!!)
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Пока под новостью нет экспертного заключения от Igor L, попрошу всех воздержаться от каких либо комментариев. 😉
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Так уже не за горами из-за бугра слышен цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!! Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7872
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На передовую бегом свое умение применять
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