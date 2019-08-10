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 На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадал один человек. ФОТОрепортаж

В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля, пострадал один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 августа в 5:25 в г.Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 5:42. В результате возгорания уничтожен один автомобиль и повреждены две автозаправочные колонки.

К тушению привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

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На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадал один человек 01
На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадал один человек 02
На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадал один человек 03
На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадал один человек 04

Источник: https://censor.net.ua/p3142257
 
 
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