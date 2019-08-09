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Все про:Киев (17796) Нацполиция (9870) стрельба (2489)

 Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых. ФОТОрепортаж

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом правоохранители задержали подозреваемых, которые посреди улицы стреляли в мужчину.

Об этом сообщил в Facebook глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых 01

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - написал Небытов.

Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых 02

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых 03

Также он отметил, что пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - добавил он.

Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых 04

Также глава Нацполиции области обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.

Во время стрельбы под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, полиция задержала подозреваемых 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3142239
 
 
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... Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД ...мусора теж "заяви" на звільнення без дати пишуть ...Источник: https://censor.net.ua/p3142239
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А армянское гавно послушать так падает преступность с грохотом,под его чутким руководством
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