 Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка - отца пятерых детей, успешно поступили в КПИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал их крестный отец Дмитрий Хртистюк.

Он отметил: "Братья Гуменюки Олег, Максим, Святослав.

Еще 5 лет назад, когда погиб в зоне АТО отец, им было по 10 лет. За пять лет без отца, было по-разному .... Но все преодолели, руки не опускали, двигались вперед.

В бою под Дебальцево погиб командир 11-го киевского батальона Территориальной обороны Александр Гуменюк. ФОТО

Недавно закончили школу. Сдали ВНО. Поступили в вузы.

Сегодня все вместе - с ребятами и с София Таран празднуем вступление! :)

С 1 сентября - студенты Национального технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского "

Олег Гуменюк - Физико-технический институт, специальность: кибербезопасность ИТ;

Гуменюк Святослав - факультет информатики и вычислительной техники, специальность: информационные системы и технологии;

Максим Гуменюк - факультет прикладной математики, специальность: специализированные компьютерные системы;

Александр Гуменюк, первый комбат и основатель 11 батальона "Киевская Русь" гордился бы своими сыновьями. И я горжусь своими крестниками".

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