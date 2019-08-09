 Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка - отца пятерых детей, успешно поступили в КПИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал их крестный отец Дмитрий Хртистюк.
Он отметил: "Братья Гуменюки Олег, Максим, Святослав.
Еще 5 лет назад, когда погиб в зоне АТО отец, им было по 10 лет. За пять лет без отца, было по-разному .... Но все преодолели, руки не опускали, двигались вперед.
В бою под Дебальцево погиб командир 11-го киевского батальона Территориальной обороны Александр Гуменюк. ФОТО
Недавно закончили школу. Сдали ВНО. Поступили в вузы.
Сегодня все вместе - с ребятами и с София Таран празднуем вступление! :)
С 1 сентября - студенты Национального технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского "
Олег Гуменюк - Физико-технический институт, специальность: кибербезопасность ИТ;
Гуменюк Святослав - факультет информатики и вычислительной техники, специальность: информационные системы и технологии;
Максим Гуменюк - факультет прикладной математики, специальность: специализированные компьютерные системы;
Александр Гуменюк, первый комбат и основатель 11 батальона "Киевская Русь" гордился бы своими сыновьями. И я горжусь своими крестниками".
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и сколько проучатся?
Я лично против льготников. Любых - сирот, не сирот все равно.
Льготники порождают низкий профессионализм. А отсутствие профессионализма - это то, что я ненавижу больше всего в людях.
И тем более если бездарей лечат за МОЙ счет.
Так что это - МОЕ дело.
Мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ. А кто у него был отец - мне все равно.
герои - это хорошо, а непрофессионализм и льготники - это днище.
я лично могу одобрить только повышенные стипендии тем кто хорошо учится. Точка.