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Все про:КПИ (37) добровольцы (620) Гуменюк (21)

 Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка - отца пятерых детей, успешно поступили в КПИ. ФОТО

Трое сыновей погибшего под Дебальцево в августе 2014 года командира 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" Александра Гуменюка поступили в КПИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал их крестный отец Дмитрий Хртистюк. 

Он отметил: "Братья Гуменюки Олег, Максим, Святослав.

Еще 5 лет назад, когда погиб в зоне АТО отец, им было по 10 лет. За пять лет без отца, было по-разному .... Но все преодолели, руки не опускали, двигались вперед.

В бою под Дебальцево погиб командир 11-го киевского батальона Территориальной обороны Александр Гуменюк. ФОТО

Недавно закончили школу. Сдали ВНО. Поступили в вузы.

Сегодня все вместе - с ребятами и с София Таран празднуем вступление! :)
С 1 сентября - студенты Национального технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского "
Олег Гуменюк - Физико-технический институт, специальность: кибербезопасность ИТ;
Гуменюк Святослав - факультет информатики и вычислительной техники, специальность: информационные системы и технологии;
Максим Гуменюк - факультет прикладной математики, специальность: специализированные компьютерные системы;

Александр Гуменюк, первый комбат и основатель 11 батальона "Киевская Русь" гордился бы своими сыновьями. И я горжусь своими крестниками".

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Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка - отца пятерых детей, успешно поступили в КПИ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3142234
 
   
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"Еще 5 лет назад, когда погиб в зоне АТО отец, им было по 10 лет". Тобто вони вступили до ВУЗу в 15 років!? Вони всі вундеркінди чи я щось не так зрозумів?
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поступили без очереди, без экзаменов, по льготе?

и сколько проучатся?
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нет. За МОИ деньги - это и МОЯ жизнь.

Я лично против льготников. Любых - сирот, не сирот все равно.

Льготники порождают низкий профессионализм. А отсутствие профессионализма - это то, что я ненавижу больше всего в людях.

И тем более если бездарей лечат за МОЙ счет.
Так что это - МОЕ дело.
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Якщо будуть наполегливо вчитися, то отримають дипломи магістрів. Все залежить від повсякденної праці, бо талант тут дає лише 10%.
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мне не нужно чтобы меня лечил "магистр с дипломом".

Мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ. А кто у него был отец - мне все равно.

герои - это хорошо, а непрофессионализм и льготники - это днище.

я лично могу одобрить только повышенные стипендии тем кто хорошо учится. Точка.
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Це дуже складні спеціальності, особливо - прикладна математика. Звичайно, що вони були добре підготовлені до вступу і навчання.
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Эти мальчишки тройняшки, я их помню еще по сюжетам 2014-го года.
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Все трое погнались за "длинным рублем" и модой. Было время,когда все повально шли в экономисты и юристы,теперь все идут в программисты.
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