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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Украинский сводное подразделение ВСУ прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности, что в городе Хоенфельс (Германия), для участия в многонациональных учениях Combined Resolve-12.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 01

В этом году представители Вооруженных Сил Украины примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии. Отдельно следует отметить украинскую группу наблюдателей и инструкторов, которые во время многонациональных учений будут оценивать действия подразделений по натовским стандартам.

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 02
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 03

Смотрите: В Грузии завершились международные учения Agile Spirit 2019, в которых участвовало подразделение украинских морпехов. ФОТОрепортаж

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 04
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 05

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща. Перед командировкой за границу, это подразделение вернулось из района проведения операции Объединенных сил, где выполняло боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 06
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 07

Также смотрите: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" вернулись из зоны проведения ООС в пункт постоянной дислокации. ФОТОрепортаж

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 08
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 09

"Рота участвует в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Штатная техника - БМП-2 - не подводила нас в бою, выдержит и учения, - отметил Борщ. - Экипажи БМП опытные, перед выходом в поле несколько раз проверяют машины. Поэтому техника хоть и не новая, но надежная".

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 10
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 11

Также смотрите: Тактико-специальные учения прошли на Житомирщине в условиях, приближенных к боевым, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 12

В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВСУ. Такое решение организаторов, как признаются участники учений из других стран, внесет динамичность и потребует принятия нестандартных решений на "неожиданности" украинских спецназовцев.

Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 13
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 14
Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 15

Также смотрите: Бойцы 59-й ОМПБр совершенствуют навыки наступления и обороны на учениях. ВИДЕО

В многонациональных учениях "Combined Resolve-12" будут участвовать военнослужащие из 21 страны. 

Источник: https://censor.net.ua/p3142233
 
   
 Топ комментарии
 
при порошенко ЗСУ почали ставати армією, а не збіговиськом злодіїв і дуболомів у погонах,хоча, якщо відверто ,то і нині в армії ,ще багато непотрібу
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В 2014 году зар.плата офицера всу была 3500- 4000 гривен плюс атошные, 4500. Сейчас солдат получает около 30 000. Вот такой вор Порошенко. И кстати, зехуйло снял уже надбавки с офицеров зсу, потому что у нас не войны.
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Вот так Порошенко разворовал армию. Ну увидим что сделает зе инциндент. Хотя и так уже видно, ни,чего хорошего.
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при порошенко ЗСУ почали ставати армією, а не збіговиськом злодіїв і дуболомів у погонах,хоча, якщо відверто ,то і нині в армії ,ще багато непотрібу
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В 2014 году зар.плата офицера всу была 3500- 4000 гривен плюс атошные, 4500. Сейчас солдат получает около 30 000. Вот такой вор Порошенко. И кстати, ******* снял уже надбавки с офицеров зсу, потому что у нас не войны.
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на последнем фото зачетный волчара на башне Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 - Цензор.НЕТ 7898 интересно на всех БМП такие ?
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Опять всех обижать будут и выигрывать третий раз подряд..
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Цікаво, системи хоч не хохли ************* налагоджували? Не буде так як у минулому році?
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Зеленский, куда ты отправил наших детей? Зачем это все? Верни ребят домой к своим семьям! Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 - Цензор.НЕТ 9505
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Вы там это... Не сильно то обижайте наших союзничков... Но и все все тонкости "игры" им не показывайте.. Мало ли... Сегодня они наши союзники, завтра *****...
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