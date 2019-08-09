 Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято "продукции" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что через одну из сетей АЗС региона осуществляется реализация горючего за наличный расчет без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.
При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть - ввозилась в Украину без таможенного оформления, в т.ч. контрабандным путем.
По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории области, ликвидировано незаконное массовое производство горючего, изъято из незаконного оборота и передано на ответственное хранение более 153 тонн горюче-смазочных материалов (бензин марок "А-92", "А-95", "А-95 +", дизельное топливо ) и почти 14 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 8,1 млн грн, а также оборудование для незаконного производства стоимостью 2 млн грн и почти 280 тыс. грн неучтенной наличности.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Продолжается следствие.
" При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть - ввозилась в Украину без таможенного оформления, в т.ч. контрабандным путем" .Источник: https://censor.net.ua/p3142221
Цензор - хто вам тексти пише, Одеська область по вашому не Україна, яке митне оформлення? Чомусь згадалась безсмертна фраза лаврова..