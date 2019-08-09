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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании. ФОТОрепортаж

Украинец Артем Бараненко получил особую награду - Саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой посольство Великобритании в Украине.

Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании 01

Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, которые представляли вооруженные силы 22 разных стран - от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.

Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании 02

Артем - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды.

Смотрите: Украинский курсант Мовчан начал стажировку на французском минном тральщике Capricorne. ФОТОрепортаж

Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании 03

Награду украинскому курсанту вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти, кавалер Ордена Британской Империи.

Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании 04

Также смотрите: Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле. ФОТОрепортаж

На выпускной церемонии также присутствовали родители Артема.

Источник: https://censor.net.ua/p3142218
 
   
 Топ комментарии
 
Чудова новина.. Сподіваюсь - майбутньому генералові ЗСУ дісталась ця шабля.. Щасти..
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Зольдат-ти старий і тупий. Зеленський не Пєтя,лєнточки по школах не ріже і медальки не роздає. У тебе схиблена уява про роботу президента.
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Молодий Дон Кіхот, проясни будь ласка що такого зробив Зеьцман для країни, щоб не було соромно українцям?
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Але такі люди не воюють.В мене раніше знайомй хотів поступити у Львівську академію,але там було на одне місце декілька людей і не зміг він поступити.Це було задовго до війни.А от коли почалася війна,то не було кому йти.Виникає питання,де ж тоді поділися ті,хто закінчував військові академії?
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Во многом согласен,но за этого парня ответ дат ЖИЗНЬ.
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А що Він може зробити? Добавити Вам свого розуму?
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gtctd dtfbdqpt Ви що інтернет збочинець? Навіщо мене переслідуєте.
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перевірися у психіатра...і шапочку з фольги...

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gtctd dtfbdqpt Це вам треба полікуватися.Часто до мене пишите самі.
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"даст жизнь" - тобто ми не знаємо - може герой новини як раз і буде воювати.
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Борис Козлов 6516a265 Ключове слово може.В реальності воюють прості солдати,які не були ні в яких академіях.
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Так якщо ви думав шо його там вчили виносливо тєрпєть абстрєли - то ясно шо він цього робити не буде. Простого постав командувати і побачиш що вийде той же Жюков - фпірьод, бабиназаражают)
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Борис Козлов 6516a265 Британська армія давно не воювала з сильними противниками.В них армія сильна,але за рахунок техніки.
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Так того і не воювала шо норм. люди воюють головою.
Сидить собі нігер в Філадельфії, жере бургер з кавою і вбиває з неба людей в Іраку. Прикольно чо.
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Защитнику страны почёт. Этот "президент" встретит его в Борисполе игрой на рояле. Скорее всего вообще не встретит.
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Зольдат-ти старий і тупий. Зеленський не Пєтя,лєнточки по школах не ріже і медальки не роздає. У тебе схиблена уява про роботу президента.
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Молодий Дон Кіхот, проясни будь ласка що такого зробив Зеьцман для країни, щоб не було соромно українцям?
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Ага... Зеленський "крутіший"... Він на віеокамеру шаурму жере, на пляжах, в трусах, "розсікає", і у фонтанах ноги миє... Це дії по "налагоджуванню міжнродних стосунків", і зміцненню та розвитку зовнішньої політики України"...
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Адвокат і вчениий по хімці,коли ти вже угомонишся? Коли ти там баб чпокаеш,як ти хвастався,коли ти під кожною новиною щось пукаеш???
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"Артюша", не суди по собі... Якщо "пукаєш" ти, то це не значить, що це роблять інші...Я тобі на форумі "муляю"? Не читай...
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він такий же українець як і Обама, тож можеш по-московськи до нього. українець не висре в "ніку" катеринську хвойдську недобукву "йо-йо" Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії - Цензор.НЕТ 5878
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Чудова новина.. Сподіваюсь - майбутньому генералові ЗСУ дісталась ця *****.. Щасти..
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когда-нибудь он станет настоящим проукраинским государственником и министром обороны Украины!
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Шрек Баблокат Звідки у вас така впевненість? Може він закордоном буде служити.
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Шрек Баблокат Та це лише лозунги,а в реальності все навпаки.Он московити собі їздять по Києві і фотографуються коло сбу,а це показник.Все інше,то самообман.
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РЕСПЕКТ !
Це вже не стара генерація, хохло-кацапстких ІУД.
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gtctd dtfbdqpt Подивіться,за кого голосувала нова генерація.
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Головне, щоб йому не сказали, як мені, після випуску, в Радянській Армії: "Забудь дедукцію і індукцію, давай продукцію...".
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Хлопче, дякую. Ти найкращий. Високо тримай голову та честь. Будь взірцем. Повір, ти - ліпший за всіх послів разом узятих. Дякую тобі.
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Друже, погодься, тут хохли намагаються затушувати ФАКТ, що «Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании».
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Только инвестиция в человеческий капитал спасёт вас украинцы от нищите.
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Форумчани скажіть,а чому ви думаєте,що він буде проукраїнським і буде в Україні служити.
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Підготовка колоніальних кадрів дуже важлива.
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