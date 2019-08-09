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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2431) Путин (24964) фотожаба (9285) Эрдоган (439) Гройсман (4841) Трамп (2317)

 Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Острая политическая реприза

Зеленский о президенте Турции: "Эрдоган - усатый таракан"

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Турецкие гастроли

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции началась встреча Зеленского с Эрдоганом. ВИДЕО

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Пора рвать когти...

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Страшный сон

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Эпично и красиво

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Трансформация "русской идеи"

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Сбудутся мечты народные

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Да, могут повторить...

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Путинская метка…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Приключения Тарантино в Москве

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Состояние дел в международной политике

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3142201
 
   
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Зе-Зе-Зе-Зе-Зе
Гройсман

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Больше политических событий и политиков нет. Ну вот шо ты будешь делать. Нет и все.
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Перекладача Ердогана звільнено,бо не зміг перекласти слово "ПЛІН"(словар -трісочка). Захоплені в плін Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6036

Ну правильно:хрен-хрін,член-члін.
Так малороска лолка?
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Всё Шоколада ждешь? Уймись, срака слипнется Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7525
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Да да ЗЕбилка, тебе бы про Петю фотожабы ото б визжала в экстазе...А если фотожабы про твоего царя то прям вся такая грусная...шо не весело??
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ндя...Из пестни слова не выкинешь. Зелей в Турции разве шо полы не помыли...
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Цікаво, чого зекоманда мовчить, що він там наговорив?
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У зекоманди це називається "відкритість". Зебіли не заперечують
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Бачу, відкриту проголошену зневагу до ЗЕдранта з боку Ердогана, багато трактують як легкі натяки...

Це не натяки. Це публічний ляпас.
Фактично Ердоган сказав: Зєля, ти жалюгідне чмо з браслєтіками замість горішків, ти нічого не робиш для порятунку українських військовополонених. А чого чекати, якщо в перші дні після обрання Шмаркля публічно зневажив Ердогана, коли приїхав на квартальну тусовку в турецький готель?
Ви можете уявити, щоб новообраний президент, наприклад, Польщі, після перемоги приїхав в Трускавець на фестиваль народної пісні, потусив і поїхав? Недорогенькі тоді аж шаурмою давились, виправдовуючи цю дічь: Зєля устал, Зєля поїхав потусіть...

І ніхто. НІХТО не потрудився висвітлити, як цю дічь сприйняли в Турції. Як такий візит сприйняв Ердоган.
Найголовніше тут те, що Ердоган публічно зневажив не просто Зе. В його особі зневажена Україна. Ми стаємо паріями в цивілізованому світі.
Так, Макрон ще зіграє на біс раз чи два при "зустрічі з Зєбилом" - щоб русня втихомирила жовті жильотки. А може й не зіграє. Він вже посилає Зе.
Під цим постом саме час написати красивий комент про те, що Україна була, є і буде, що ми будемо боротись за всьо хороше... Що якось воно буде, що Зєля поки неопитний і скоро прозріє...

Репутація - річ хитка. І Україна її вже втратила. ВиЗробилиЦеРазом.(с)
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Мариуполь... На заднем фоне- шлаковая гора "Азовстали".

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1867
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Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
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