 Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Острая политическая реприза
Зеленский о президенте Турции: "Эрдоган - усатый таракан"
Турецкие гастроли
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции началась встреча Зеленского с Эрдоганом. ВИДЕО
Пора рвать когти...
Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ Вовку (обновлено)
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО
Страшный сон
Эпично и красиво
Трансформация "русской идеи"
Сбудутся мечты народные
Да, могут повторить...
Путинская метка…
Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО
Приключения Тарантино в Москве
Состояние дел в международной политике
Больше фотошопов смотрите здесь
Зе-Зе-Зе-Зе-Зе
Гройсман
Все
Больше политических событий и политиков нет. Ну вот шо ты будешь делать. Нет и все.
Ну правильно:хрен-хрін,член-члін.
Так малороска лолка?
Це не натяки. Це публічний ляпас.
Фактично Ердоган сказав: Зєля, ти жалюгідне чмо з браслєтіками замість горішків, ти нічого не робиш для порятунку українських військовополонених. А чого чекати, якщо в перші дні після обрання Шмаркля публічно зневажив Ердогана, коли приїхав на квартальну тусовку в турецький готель?
Ви можете уявити, щоб новообраний президент, наприклад, Польщі, після перемоги приїхав в Трускавець на фестиваль народної пісні, потусив і поїхав? Недорогенькі тоді аж шаурмою давились, виправдовуючи цю дічь: Зєля устал, Зєля поїхав потусіть...
І ніхто. НІХТО не потрудився висвітлити, як цю дічь сприйняли в Турції. Як такий візит сприйняв Ердоган.
Найголовніше тут те, що Ердоган публічно зневажив не просто Зе. В його особі зневажена Україна. Ми стаємо паріями в цивілізованому світі.
Так, Макрон ще зіграє на біс раз чи два при "зустрічі з Зєбилом" - щоб русня втихомирила жовті жильотки. А може й не зіграє. Він вже посилає Зе.
Під цим постом саме час написати красивий комент про те, що Україна була, є і буде, що ми будемо боротись за всьо хороше... Що якось воно буде, що Зєля поки неопитний і скоро прозріє...
Репутація - річ хитка. І Україна її вже втратила. ВиЗробилиЦеРазом.(с)