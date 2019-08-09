 Лжеминера, которого обманули заказчики, арестовали в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

По информации ведомства, 39-летний ранее судимый одессит через социальные сети получал от незнакомцев заказы на "минирование". За это ему обещали денежное вознаграждение. Среди объектов, на которые указывали заказчики, - школы, больницы, торговые центры и другие места большого скопления людей. Денег он так и не получил: заказчики его обманули.

Сообщения он высылал по электронной почте, используя способы анонимизации (TOR, VPN). При этом каждый раз он создавал новый электронный ящик, привязанный к виртуальному номеру телефона (например, "zahvat.odessa@…").

Правоохранители установили IP-адрес мужчины и номера мобильных телефонов, которые он использовал. В дальнейшем они отследили его перемещения и узнали фактическое местонахождение. Мужчину задержали на территории заброшенного санатория в Черноморске, где он скрывался от полиции.

Следствие квалифицировало действия задержанного по частям 1 и 2 ст. 259 УК Украины - "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

"Киберполиция наработала действенный механизм идентификации лиц, которые присылают такие сообщения. Также установлен ряд граждан, которые занимались подобным с территории Российской Федерации, и сейчас вырабатываются пути привлечения их к ответственности", - отметили в пресс-службе.

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