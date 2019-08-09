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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел имеет содержательную основу для подготовки деоккупации временно оккупированных районов Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время визита в Донецкую область.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - заявили в пресс-службе.

Правоохранители разработали расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения и их необходимого обеспечения - экипировка, транспорт, техника, связь и прочее. Также в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

"Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство ", - отметил Иван Варченко.

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Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД 01Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД 02
Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142168
 
   
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Це підготовку потрібно було проводити з дітьми шкільного віку. Бо сивочолим дідусям- пенсіонерам важко буде проводити деокупавійні заходи.
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а какой у них норматив стрельб из "шмеля"?
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серюня, твой снежный маскхалат сзади не такой уж и снежный.
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Ну Арсен Борисович !!!!!
Оно нащо були гелікоптери !

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Вундербар, зондеркоманден зинд шон фертих!
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Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД.
Я уже не помню, но у какого-то писателя фантаста, есть рассказ, где космонавт из 20 века, вернулся на Землю после сверхсветового полёта -- а на Земле 22 век.
Ему и грят: Такие, как ты, больше не нужны -- ищи новую профессию...
А было всё просто: Лягаешь спать под специальным колпаком, тебе снится выбор профессий, выбираешь любую... ...и к утру ты Спец в этой профессии.
Один раз в жизни такая возможность давалась!
Космонавт выбрал профессию: "Специалист по ремонту машин времени" -- как самую перспективную и интересную.
Утром встал крутым Спецом -- побежал на биржу труда -- а ему там и грят: Хорошая у вас профессия -- нужная! Токо машину времени ещё не изобрели -- трэба трошки подождать... -- лет через 200 приходите... *)
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Хочу взять участие в деоккупации Крыма и Кубани . Мы своих не бросаем !
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Донбасс ни когда не вернется в состав свинорейха! все помнят многолетние "самообстрелы" и теракты нациков
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Свинорейх вроде закончился. Народ устал от войны?
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Щас тут винторогие и поросячьи сольются в экстазе .
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По "минским соглашениям" они там сами сформируют органы полиции. А эти 800 клоунов есть "халва" для украинского лохтората и распила бюджета.
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шоза бред у мусорских...
военной операции-нет.зачистки-нет,а они уже патрулировать собрались...
воистину,бебебеково войско-непобедимо по тупости.
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