 Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время визита в Донецкую область.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - заявили в пресс-службе.

Правоохранители разработали расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения и их необходимого обеспечения - экипировка, транспорт, техника, связь и прочее. Также в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.



"Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство ", - отметил Иван Варченко.



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