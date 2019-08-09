 Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята почти 41 тонна ГСМ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" был установлен житель Донецкой области, который осуществлял реализацию горюче-смазочных материалов без получения лицензии на осуществление указанной деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 9 тыс. литров дизельного топлива, 9,1 тыс. литров бензина марки "А-95", 10 тыс. литров бензина марки "А-92", 3,6 тыс. литров бензина марки "А-95 Евро" и 9 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.







Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.