 В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.

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Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.

Заседание подготовительной депутатской группы.

Нестор Шуфрич и Сергей Левочкин ("ОП - "За життя")

Шуфрич

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Руслан Стефанчук ("Слуга народа").





Ирина Геращенко и Артур Герасимов ("ЕС")

Иван Крулько и Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

Ярослав Железняк ("Голос").

Депутаты от "Слуги народа": Александр Корниенко (второй справа), Даниил Гетьманцев (третий справа).

Денис Монастырский (первый справа, "Слуга народа")

Новые лица в Раде.







Фото: Цензор.НЕТ.