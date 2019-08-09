 Строительные компании Бубки и Брынзака могли незаконно получить доступ к секретным документам и использовать их при проектировании ЖК, - СБУ. ФОТО

Об этом "Наші гроші" сообщают со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, должностные лица подрядных строительных организаций получили незаконным образом данные с ограниченным доступом с грифом "Секретно". И в дальнейшем, без предусмотренного разрешения, использовали их как основание для проектирования жилого комплекса и получение необходимой разрешительной документации.

Так, следователи указывают, что строительство ЖК "Тетрис Холл" осуществляется на прилегающей территории Госпредприятия "Научно-исследовательский институт "Квант", который относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Фото "Наші гроші"

Картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант".

Читайте на Цензор.НЕТ: КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента "Родовид Банка" Дядечко. ФОТО

Наличие у заказчика строительства топографической съемки масштаба 1:500 является обязательным для проектирования объекта и получения необходимой разрешительной документации. Поэтому в СБУ усматривают признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 328 УК Украины, которые заключаются в разглашении государственной тайны.

Фото "Наші гроші"

Заказчиками строительства ЖК "Тетрис Холл" является ООО "Печерск-2006" и ООО "Современный квартал", генподрядчиком строительства является ООО "Канбуд".

Владельцами компании "Печерск-2006" является Владимир Брынзак, Ефим и Геннадий Вайнштейны, Сергей Бубка, Сергей Мошак и ООО "Реноме-2008" (принадлежит В.Бринзаку, С.Бубке, Г.Вайнштейну).

Также на Цензор.НЕТ: Киевляне "получили первые практические негативные последствия выборов" - ВС отдал застройщику гектар зеленой зоны в Шевченковском районе, - Левченко

Сергей Бубка - президент Национального олимпийского комитета, а Владимир Брынзак - вице-президент, возглавляющий Федерацию биатлона Украины. Сергей Мошак был народным депутатом от Партии регионов. Геннадий Вайнштейн известен как владелец виргинской компании "Вантер Холдингз Лимитед", причастен к страховой компании "Реноме".

По улице Димитрова (Деловая), 5 находится одноименный шестиэтажный бизнес-центр "Реноме" и Печерское отделение ПАО "Родовид банк", владельцами последнего были Сергей и Василий Бубки. Также по этому же адресу располагается офис туристической компании "Воеводино груп", совладелицей которого является Екатерина Маршал, Алина Ракова и Диана Мошак, дочь экс-нардепа Сергея Мошака, который в 2012 году был единственным владельцем фирмы.

Читайте также: Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО

Учредителями ООО "Современный квартал" является Денис Морозов, Сергей Лихицкий, Роман Шарго, Анастасия Шимчук и Дмитрий Махно. Денис Морозов является руководителем департамента продаж девелоперской компании KAN Development.

ООО "Современный квартал" зарегистрирован по одному адресу с генподрядчиком строительства - ООО "Канбуд", учредителями которого являются ООО "Холдинг Строй" (80%), АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Авант" (10%) и Игорь Никонов ( 10%), бывший первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко. Учредителями ООО "Холдинг Строй" является Лилия Присяжнюк, Анна Попруга, Инна Стодоля, Валерий Гудов, Николай Зрилько и Игорь Роман.