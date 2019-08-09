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 Киевские новости, Общество
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Все про:Бубка (41) СБУ (13702) застройка (550) Брынзак (4)

 Строительные компании Бубки и Брынзака могли незаконно получить доступ к секретным документам и использовать их при проектировании ЖК, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины проверяет разглашение государственной тайны при строительстве жилого комплекса в Киеве. ЖК строится рядом с НИИ оборонно-промышленного комплекса, под НИИ расположена система секретных подземных коммуникаций.

Об этом "Наші гроші" сообщают со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, должностные лица подрядных строительных организаций получили незаконным образом данные с ограниченным доступом с грифом "Секретно". И в дальнейшем, без предусмотренного разрешения, использовали их как основание для проектирования жилого комплекса и получение необходимой разрешительной документации.

Так, следователи указывают, что строительство ЖК "Тетрис Холл" осуществляется на прилегающей территории Госпредприятия "Научно-исследовательский институт "Квант", который относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Строительные компании Бубки и Брынзака могли незаконно получить доступ к секретным документам и использовать их при проектировании ЖК, - СБУ 01Фото "Наші гроші"

Картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант".

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Наличие у заказчика строительства топографической съемки масштаба 1:500 является обязательным для проектирования объекта и получения необходимой разрешительной документации. Поэтому в СБУ усматривают признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 328 УК Украины, которые заключаются в разглашении государственной тайны.

Строительные компании Бубки и Брынзака могли незаконно получить доступ к секретным документам и использовать их при проектировании ЖК, - СБУ 02Фото "Наші гроші"

Заказчиками строительства ЖК "Тетрис Холл" является ООО "Печерск-2006" и ООО "Современный квартал", генподрядчиком строительства является ООО "Канбуд".

Владельцами компании "Печерск-2006" является Владимир Брынзак, Ефим и Геннадий Вайнштейны, Сергей Бубка, Сергей Мошак и ООО "Реноме-2008" (принадлежит В.Бринзаку, С.Бубке, Г.Вайнштейну).

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Сергей Бубка - президент Национального олимпийского комитета, а Владимир Брынзак - вице-президент, возглавляющий Федерацию биатлона Украины. Сергей Мошак был народным депутатом от Партии регионов. Геннадий Вайнштейн известен как владелец виргинской компании "Вантер Холдингз Лимитед", причастен к страховой компании "Реноме".

По улице Димитрова (Деловая), 5 находится одноименный шестиэтажный бизнес-центр "Реноме" и Печерское отделение ПАО "Родовид банк", владельцами последнего были Сергей и Василий Бубки. Также по этому же адресу располагается офис туристической компании "Воеводино груп", совладелицей которого является Екатерина Маршал, Алина Ракова и Диана Мошак, дочь экс-нардепа Сергея Мошака, который в 2012 году был единственным владельцем фирмы.

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Учредителями ООО "Современный квартал" является Денис Морозов, Сергей Лихицкий, Роман Шарго, Анастасия Шимчук и Дмитрий Махно. Денис Морозов является руководителем департамента продаж девелоперской компании KAN Development.

ООО "Современный квартал" зарегистрирован по одному адресу с генподрядчиком строительства - ООО "Канбуд", учредителями которого являются ООО "Холдинг Строй" (80%), АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Авант" (10%) и Игорь Никонов ( 10%), бывший первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко. Учредителями ООО "Холдинг Строй" является Лилия Присяжнюк, Анна Попруга, Инна Стодоля, Валерий Гудов, Николай Зрилько и Игорь Роман.

Источник: https://censor.net.ua/p3142099
 
 
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Господи, при Зе все страх потеряли, даже Бубка...…

Послал же Бог президента...….. Похоже его только тараканы боятся.... и то сомневаюсь...
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да ладно, бубка уже лет 15, как страх потеряла.
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Тетрис хол уже построен и заселен)
Причем здесь Зе?
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Молодцы, хорошая тайна, всем рассказали, что:
Картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант".Источник: https://censor.net.ua/p3142099
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Это всё строилось и проэктировалось при СССР с согласования машквы, так, шо для машквы это не секрет.
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Доступ к секретной информации - это очень плохо!
Правильно понимаю, что без этой "секретной" документации, проектирование превращается в игру Морской бой? Строительные компании Бубки и Брынзака незаконно получили доступ к секретным документам и использовали их при проектировании ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 5005
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Строительные компании Бубки и Брынзака незаконно получили доступ к секретным документам и использовали их при проектировании ЖК, - СБУ.



Квант - енто была фирма №1 в укроборонке с 50 летней историей -делала электронику.

отдали под высотки кличку??

идите шаурму жарьте, кофе варите турыстам с эвропы

ну и палитологов там карасевых и прочей срани учите в вузах-
инженеры для электроники нах не нужны

дебилы бл.

ахахаха








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Так бубка казнокрад это ж давно понятно, бо не мог человек работающий высокопоставленным чиновником при овоще и потрохе быть белым и пушистым, а не грязным и запятнанным. И почему это преступление начало раскрываться только сейчас? Потому, что его грыцак прикрывал?
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Как всё подробно про застройщиков. А про "секретную" гос.кантору, что в центре города? Что там кроме вывески и кучки упырей, живущих за чёрную аренду?
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Анаболический Бубка воровал , везде где работал и джепутаном и в МОК .Стероидный рекордсмен , друг Овоща и вор. как Пепа .
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Бубка этот тот даунецкий сепарок , шо с палочкой через тросточку прыгал Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 7890
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