 При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при содействии прокуратуры Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей столицы, организованную прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2", - говорится в сообщении.
Установлено, что двое прокуроров решили получить $5000 неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций.
За указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться во хозяйственную деятельность АЗС.
Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.
8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.
Решается вопрос сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Так мало исчо никто не брал...
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