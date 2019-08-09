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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4662) Киев (17796) Нацполиция (9870) прокурор (900)

 При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве двух прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве, совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при содействии прокуратуры Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей столицы, организованную прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое прокуроров решили получить $5000 неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций.

За указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться во хозяйственную деятельность АЗС.

Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.

Решается вопрос сообщения им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

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При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 01
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 02
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 03
При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3142086
 
   
 Топ комментарии
 
Помнится Петин генпрокурор-алкаш бриллиантовых прокуроров, награбивших десятки миллионов долл., отпустил. Все уже и забыли
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"При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж" - ну и что? За взятки задержана куча прокуроров и ещё ни одного не посадили.

Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2044
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Все это фигня, отчет должен звучать так: "за получении $5000 взятки получили 10 лет с конфискацией два столичных прокурора !!!"
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У мене б не брали.... Тільки ви за таких ніколи не проголосуєте.
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Це рядові прокурори, для них це захмарна сума. Добре, що не на 200 баксів узяли.
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Помнится Петин генпрокурор-алкаш бриллиантовых прокуроров, награбивших десятки миллионов долл., отпустил. Все уже и забыли
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кстати, а где эти честнейшие служаки..?
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Та там же, где министр МЧС, которого с заседания Кабмина в наручниках увели.
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Забыли не все. Кстати, парашенка на этом с десяток процентов потерял, теперь вот помнит...
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Так рублів, а не гривень, кому цікаво, що там у московії відбувається і який у них курс долара.
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посадите их на кол на Резницкой что бы из окон было видно------------- в качестве наглядной агитации
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Дайте їм 100500 долярів зарплатні щоб не брали хабарів.
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Никакой связи размера зарплаты и желания брать взятки не вижу .
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он шутит ! А так да , сколько не дай а брать будут , вот сроки от 10 и расстрелы меняют ситуацию , но заинтересованные говорят, что в Китае не помогло . ПОМОГЛО , на 80 %!
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звезды большой им надо дать ,но не на погоны....
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ЗЕбеня может и за бриллиантовых вспомнит? при кучерявом шанса не было однозначно.
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"При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж" - ну и что? За взятки задержана куча прокуроров и ещё ни одного не посадили.


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Все это фигня, отчет должен звучать так: "за получении $5000 взятки получили 10 лет с конфискацией два столичных прокурора !!!"
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Ничего, разведутся и найдут себе не идиотов, свято место пусто не бывает. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая несчастлива по-своему.
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Внимательно нужно слушать. Он говорил о действующих аэропортах. В Николаеве есть аэропорт, но самолеты там не летают.
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Омелян слетел с катушек. Ему бы сидеть и не высовываться,а он тролит Зеленского.
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Когда троллил Зеленский - это нормально? Пусть теперь сам ощутит ,,все прэлести,,поливания
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Омеляна допустили к конфискованному коксу .
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для граждан получающих юридическое образование в законе должна присутствовать отдельная статья расстрел, именно они и грабят страну и граждан этой страны!!!
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-- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать! - с жаром вещал великий комбинатор..(с)
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За 10000 откупятся от таких же прокурорчиков,а потом за пару дней деньги отобъют.Поэтому лучше сразу расстрелять,двумя прокурорами меньше_воздух чище
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Их сдали свои же коллеги...
Так мало исчо никто не брал...
Демпинг, подрывают основы!
🤑
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А ксивы какие (вернее обложка)... демонстрируют всю мощь державы.
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штраф 17 тысяч и 3 года творческого отпуска замисть запрета на прфесию.Их закон их бержет и добытое тоже.Зато за мешок овощной капусты 2 года лешения. Только республика громад. Где громада принимает законы для себя а не для посадовцив.
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Расстрелять как в Китае и смотришь Украина на немножечко чище станет.
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Для них наказание уже то, что выгонят из прокуроров. Где же они харчеватся тогда будут, если привыкли жить-не-тужить? Волчий билет дадут, и на том спасибо нашему доблестному НАБУ. Потому как те, которые придут на место этих прокуВоров, уже меньше будут брать и более виртуозно.
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Это не наказание, бо они пойдут бандитам служить - оборотень, он и есть оборотень, поэтому только расстрелы как в Китае, бо Китай своей экономикой доказал, что расстреливать коррупционеров крайне эффективно.
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От вже суки, нічого не розуміють і не вчаться! Я вже казав. Рубання рук! І відпускати нехай ходять "вільними" махають обрубками! Наука для всіх буде. І повірте рік і все як рукою зніме, доречна тавтологія. Я вам кажу, що головний ворог це внутрішній! Саме він руйнує, розкрадає та ослаблює державу, а же потім вороги сусіди злітаються як стервятніки і розтягують державу в різні боки. Саме ось такі виродки вбивають наших людей своїми злочинними діями та знищуюють державу! А ще нашим "правоохоронцям" хочу задати питання. Дайте відповідь нам і собі, а на скільки вас реально можна було б посадити за всі ваші злочини скоєнні під час виконання службових обовязків. До суддів це питання те ж відноситься.
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