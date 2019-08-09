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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в пределах двухдневной рабочей поездки в Донецкую область посетил район проведения операции Объединенных сил.

Во время пребывания в штабе ООС одной из воинских частей и в поселке Широкино, который находится на передовой линии, руководитель украинской спецслужбы ознакомился с оперативной обстановкой в ​​регионе, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Службы посетил коллективы Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он поблагодарил сотрудников спецслужбы за преданность долгу и высокий профессионализм в защите национальных интересов и свободы украинского народа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Много искушений", - на встречу Зеленского с избранными депутатами от "Слуги народа" глава СБУ Баканов принес папки с биографическими справками на нардепов

Во время встречи также были очерчены ключевые аспекты реформы СБУ.

"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", - отметил Иван Баканов.

Руководители СБУ возложили цветы к могилам и месту гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтили светлую память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.

Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ 01
Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ 02
Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142082
 
   
 Топ комментарии
 
Ребята подумали, что за ,черт приехал ?
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Дорогой Владимир Александрович! Нет, я не ошиблась. Вы действительно для нас очень дорогое… Хотела написать - удовольствие, но какое ж вы удовольствие, в самом деле?
И тем не менее обходитесь вы нам невероятно дорого во всех смыслах и ресурсах.
А ещё Вы такой резкий и внезапный. Как диарея в дизентерийные времена.
Прошли всего лишь сутки, или немного больше, с момента обстрела наших позиций российскими наёмниками и гибели четырёх бойцов, а Вы уже собрали военный кабинет. Начали совещаться - как быть? Как же ещё прогнуться и какую причину придумать, что бы не стрелять в агрессора? За это время от границы до Киева можно было доскакать. Владимир свет Х*йло теперь уже знает скорость Вашей реакции, если шо.Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3972

В Станице, говорите, коллаборанты вообще охренели? Ходят на нашу сторону, бузят там, чего-то требуют? Визжат и угрожают? Ну и ладно. Пусть ходят. Мы ещё дальше уйдём и ни за что стрелять не будем. Вот такие мы миролюбивые, да?
Интересно, а с чего это они, собаки, такие борзые стали? Раньше сцались, вспоминали монтажную пену относительно всех своих отверстий. А нынче прут, как тараканы. И уже ничего не боятся. Им кто-то что-то пообещал? Очень интересно на самом деле. Может Баканову позвоним на счёт этих чертей?
А, нет. Вы уже Владимиру-старшему звонили… Чего ж так в тайне-то? Нам же тоже интересно, как Вы там грозно требовали порядка и тишины на Донбассе. Или не грозно? Или как получилось? Ну хоть не кланялись?
Правда, теперь Кремль первым выдал свою версию переговоров. И получил алиби, что это ж не они и ихТамНет. А всё происходящее на восточной границе - исключительно наш внутренний конфликт с сепаратистами. 5 лет этот месседж москва навязывала мировому сообществу. Безуспешно, стоит уточнить. Пока у нас не случились Вы, дорогой Владимир Александрович. И не засунули все наши наработки собаке под хвост. Пот, кровь, здоровье, жизни, деньги и недоспанные ночи, недоцелованные дети. Всё сгребли в пучок и…
Короче, дякуєм, дуже дякуєм. Здоровья и долголетия не желаю. Боюсь, мы такое счастье долго не прокормим.
Андрюше привет. Чмоки.
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Ребята жестко спросили когда посадят воров и мародеров.
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Баканов на жаль слабенько працює, Криворіжсталь так і не змогли дожати, не вистачило професіоналізму! Потрібен новий керівник СБУ, Віктор Трепак, або інший чесний професіонал!
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шо . не оправдал надежд ? странно а так похож на профессионала
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так дожать или отжать? обычные рэкетиры ))))))))))))))
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пока об их коррупционных скандалах слышно не было.. в отличии от пэтиной шоблы..
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вам Зебілам пока під носа не тикнеш - будете казати , що божа роса :
https://ze.live/
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ботня, будут коррупционные действия - позовёшь..
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Почитай , ************ , весь список і не вийожуйся !
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в такому тоні будеш зі своїм масквабадським куратором розмовляти..
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фанатіїєш..?
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нагиб бизнеса это скорее совковая дурь а-ля лука, а не коррупция..
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Фобос, я вас раньше считал умным человеком... Разочаровуюсь...
Пораскиньте чуть ширше, чем просто апеляция к истории. Даю намьек:
- СБУ просто так пришло на КМК (теперь Арселор)? Или все таки были нарушения?
- Если нарушения были, то каковы правовые последствия? Если нет, то о чем можно было вообще договариваться в принципе?

Если были нарушения, а последствия - этот "договорняк с ВАЗ", то что это такое, если не коррупция?
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вся жизнь - сплошное разочарование..
возможно формально это и коррупция..но не вижу личной финансовой выгоды..скорее имеет место имиджевая..кто то открывал отремонтированные за гос счёт школы\мосты\остановки и пафосно "передавал" армии отремонтированную и модифицированную за гос счёт военную технику, а кто то делает нечто подобное за счёт не совсем честного крупного бизнеса..можно это назвать и компромиссов..хотя по сути - совок..
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Ну с таким подходом правовую страну не построить. Ведь если можно "забить" на экологические нормы 700-тысячного города, реконструкцией стадиона, то почему б не забивать на другие требования законодательства? Ведь можно откупиться какой-то мелочью...

Президенту можно, а почему мне нет? Не нравится соседская собака - пристрели. Вместе с соседом - пара штук зеленых на благо двора и живи дальше.
Не нравится, что новострока закрывает вид из окна - сжечь нафиг вместе с рабочими. В городском скверике деревья посадил, лавочки покрасил - живи дальше.
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...и напоследок:
А если все таки нарушений нет, но на КМК вломилось СБУ, то что это такое? Превышение полномочий? Использование служебного положения в личных целях? Или все таки коррупция?

Ведь коррупция это получение личной выгоды в любой форме. Даже если это просто пиар для повышения рейтинга
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Все давно уже и слышно и видно: и офшоры и бизнес в лаптестане и неуплата налогов и связи с олигархами. Одному тебе не видно. очки купи.
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шо уже тогда про пэтрыка говорить..?
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На Пороха нема нічого - тому вас, *********** тролів, і коробить !
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ні офшорів, ні зв'язків з олігархами, ні бізнесу у кацапстані..?
до речі, наведіть будь ласка хоч якісь докази моєї причетності до вашої ольгінсько-мінстецівської зграї..
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А куди один відсоток подівся? Хоча, офіційного оприлюднення результатів ще не було. ЦВК мовчить.
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Ви їх привели до влади. при чому не просто мародерів, а єврейських мародерів, наділених безмежною єврейською хуцпою,
Бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
Барани дали різникам ніж!
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Alex Rozhenko - чучело, это твоя сопляменница из срускаво мира ? Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7099
Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1591
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Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов Источник: https://censor.net.ua/p3142082
Глава Службы посетил коллективы Источник: https://censor.net.ua/p3142082

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Редактор не знает разницу в статусе ?
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баканов разберись, тут ещё один кандидат-черт на увольнение
Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9069
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высокий профессионализм это когда открыто уголовное дело но боятся задерживать тем самым нарушая закон, но кто кроме простых людей в Украине живет по закону
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Баканов посетил район проведения ООС/ Главные волкодавы-скорохваты. Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство/ Замглавы СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации.
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так зато нас Америка похвалит, ёпта!
Осталось назначить министром обороны гражданского, щекастого имитатора Януковича!
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Экзорцист Баканов приехал! Черти, ховайтесь!
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Судя по фото, то на передке его не было, иначе пиар был бы выше крыши.
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Єнерали і полковники звітували перед льойтнантом? Танунах.
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Бакалов, почему не арестовали сепаратистов которые зашли на украинскую территорию и хамили украинской власти и журналистам? Ты порождаешь трусость - именно так украинцы оценивают действия СБУ под твоим командованием.
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все . теперь он участник боевых действий Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9368
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хотєл разобраца кто жє тєпєрь наживаєца на войне Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 429 и что за чьорт бюджєт дєрібанєт ?
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Пора вже припиняти цю безглузду, нікому не потрібну, кроваву бійню!
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Так...якути нам не брати. Вбити німця- обов'язок порядного громадянина Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3190
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А мене за шо Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3454 Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5310
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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Ти ше притягни записки Чикатила, або сраліна. для чого дебільну совкову маячню цитувати? совки не люди.
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Нацистов и рашистов убивать нать...нет разницы между ними для нас с вами.
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пріпіняй, нікітін, кіля бімба тєбє в помосчь!
Звоните ***** и хором: я вас очень папрашуууу...
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Бакланов вдребезги расклевал крышу стадиона питеров Наш баклан пургу не носит.
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Дорогой Владимир Александрович! Нет, я не ошиблась. Вы действительно для нас очень дорогое… Хотела написать - удовольствие, но какое ж вы удовольствие, в самом деле?
И тем не менее обходитесь вы нам невероятно дорого во всех смыслах и ресурсах.
А ещё Вы такой резкий и внезапный. Как диарея в дизентерийные времена.
Прошли всего лишь сутки, или немного больше, с момента обстрела наших позиций российскими наёмниками и гибели четырёх бойцов, а Вы уже собрали военный кабинет. Начали совещаться - как быть? Как же ещё прогнуться и какую причину придумать, что бы не стрелять в агрессора? За это время от границы до Киева можно было доскакать. Владимир свет Х*йло теперь уже знает скорость Вашей реакции, если шо.Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3972

В Станице, говорите, коллаборанты вообще охренели? Ходят на нашу сторону, бузят там, чего-то требуют? Визжат и угрожают? Ну и ладно. Пусть ходят. Мы ещё дальше уйдём и ни за что стрелять не будем. Вот такие мы миролюбивые, да?
Интересно, а с чего это они, собаки, такие борзые стали? Раньше сцались, вспоминали монтажную пену относительно всех своих отверстий. А нынче прут, как тараканы. И уже ничего не боятся. Им кто-то что-то пообещал? Очень интересно на самом деле. Может Баканову позвоним на счёт этих чертей?
А, нет. Вы уже Владимиру-старшему звонили… Чего ж так в тайне-то? Нам же тоже интересно, как Вы там грозно требовали порядка и тишины на Донбассе. Или не грозно? Или как получилось? Ну хоть не кланялись?
Правда, теперь Кремль первым выдал свою версию переговоров. И получил алиби, что это ж не они и ихТамНет. А всё происходящее на восточной границе - исключительно наш внутренний конфликт с сепаратистами. 5 лет этот месседж москва навязывала мировому сообществу. Безуспешно, стоит уточнить. Пока у нас не случились Вы, дорогой Владимир Александрович. И не засунули все наши наработки собаке под хвост. Пот, кровь, здоровье, жизни, деньги и недоспанные ночи, недоцелованные дети. Всё сгребли в пучок и…
Короче, дякуєм, дуже дякуєм. Здоровья и долголетия не желаю. Боюсь, мы такое счастье долго не прокормим.
Андрюше привет. Чмоки.
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Это тот, который такой молодой, а уже лейтенант? Для гармонии надо было Слядневу взять, разведала б чё-нибудь.
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******** - это будет наша Мата Хари. Освоит танец живота и начнёт разведывать.
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Лейтенант Баканов козирной валєт
Лейтенант Баканов чорний пісталєт

Лейтенант Баканов вам насцить в глаза

Клоун Зе-команди сєпарів гроза
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опять порошенкин текст кто то подсунул... Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3203.правда в яндекс переводе

Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 546
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тут некоторые дурачки, вроде лаплашки, хвалили разумкова за хорошую украинскую мову????
это текст истинный показатель..))))
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Зеленский тебя запомнит, пипец тебе за твои высерные картинки.
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...мечтай, мамедов, это единственное, что ты умеешь...
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...ну, теперь лейтенант бакланов может с полным правом оформить себе доки УБД, как все зебильё этому порадуется Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9410
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