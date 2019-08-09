 Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время пребывания в штабе ООС одной из воинских частей и в поселке Широкино, который находится на передовой линии, руководитель украинской спецслужбы ознакомился с оперативной обстановкой в регионе, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Глава Службы посетил коллективы Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он поблагодарил сотрудников спецслужбы за преданность долгу и высокий профессионализм в защите национальных интересов и свободы украинского народа.
Во время встречи также были очерчены ключевые аспекты реформы СБУ.
"Двадцать восемь лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", - отметил Иван Баканов.
Руководители СБУ возложили цветы к могилам и месту гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтили светлую память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.
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И это только из свежего...
Или в вашем понимание коррупция - это только "дать денег на лапу"?
Пораскиньте чуть ширше, чем просто апеляция к истории. Даю намьек:
- СБУ просто так пришло на КМК (теперь Арселор)? Или все таки были нарушения?
- Если нарушения были, то каковы правовые последствия? Если нет, то о чем можно было вообще договариваться в принципе?
Если были нарушения, а последствия - этот "договорняк с ВАЗ", то что это такое, если не коррупция?
возможно формально это и коррупция..но не вижу личной финансовой выгоды..скорее имеет место имиджевая..кто то открывал отремонтированные за гос счёт школы\мосты\остановки и пафосно "передавал" армии отремонтированную и модифицированную за гос счёт военную технику, а кто то делает нечто подобное за счёт не совсем честного крупного бизнеса..можно это назвать и компромиссов..хотя по сути - совок..
Президенту можно, а почему мне нет? Не нравится соседская собака - пристрели. Вместе с соседом - пара штук зеленых на благо двора и живи дальше.
Не нравится, что новострока закрывает вид из окна - сжечь нафиг вместе с рабочими. В городском скверике деревья посадил, лавочки покрасил - живи дальше.
А если все таки нарушений нет, но на КМК вломилось СБУ, то что это такое? Превышение полномочий? Использование служебного положения в личных целях? Или все таки коррупция?
Ведь коррупция это получение личной выгоды в любой форме. Даже если это просто пиар для повышения рейтинга
до речі, наведіть будь ласка хоч якісь докази моєї причетності до вашої ольгінсько-мінстецівської зграї..
і як на смак..?
Бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
Барани дали різникам ніж!
Глава Службы посетил коллективы Источник: https://censor.net.ua/p3142082
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Редактор не знает разницу в статусе ?
Осталось назначить министром обороны гражданского, щекастого имитатора Януковича!
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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Звоните ***** и хором: я вас очень папрашуууу...
И тем не менее обходитесь вы нам невероятно дорого во всех смыслах и ресурсах.
А ещё Вы такой резкий и внезапный. Как диарея в дизентерийные времена.
Прошли всего лишь сутки, или немного больше, с момента обстрела наших позиций российскими наёмниками и гибели четырёх бойцов, а Вы уже собрали военный кабинет. Начали совещаться - как быть? Как же ещё прогнуться и какую причину придумать, что бы не стрелять в агрессора? За это время от границы до Киева можно было доскакать. Владимир свет Х*йло теперь уже знает скорость Вашей реакции, если шо.
В Станице, говорите, коллаборанты вообще охренели? Ходят на нашу сторону, бузят там, чего-то требуют? Визжат и угрожают? Ну и ладно. Пусть ходят. Мы ещё дальше уйдём и ни за что стрелять не будем. Вот такие мы миролюбивые, да?
Интересно, а с чего это они, собаки, такие борзые стали? Раньше сцались, вспоминали монтажную пену относительно всех своих отверстий. А нынче прут, как тараканы. И уже ничего не боятся. Им кто-то что-то пообещал? Очень интересно на самом деле. Может Баканову позвоним на счёт этих чертей?
А, нет. Вы уже Владимиру-старшему звонили… Чего ж так в тайне-то? Нам же тоже интересно, как Вы там грозно требовали порядка и тишины на Донбассе. Или не грозно? Или как получилось? Ну хоть не кланялись?
Правда, теперь Кремль первым выдал свою версию переговоров. И получил алиби, что это ж не они и ихТамНет. А всё происходящее на восточной границе - исключительно наш внутренний конфликт с сепаратистами. 5 лет этот месседж москва навязывала мировому сообществу. Безуспешно, стоит уточнить. Пока у нас не случились Вы, дорогой Владимир Александрович. И не засунули все наши наработки собаке под хвост. Пот, кровь, здоровье, жизни, деньги и недоспанные ночи, недоцелованные дети. Всё сгребли в пучок и…
Короче, дякуєм, дуже дякуєм. Здоровья и долголетия не желаю. Боюсь, мы такое счастье долго не прокормим.
Андрюше привет. Чмоки.
Лейтенант Баканов чорний пісталєт
Лейтенант Баканов вам насцить в глаза
Клоун Зе-команди сєпарів гроза
это текст истинный показатель..))))