EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  3228  18
Материалы по теме:
Все про:алкоголь (1491) ДТП (5682) подростки (159) Ривненщина (698)

 Пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В городе Сарны Ривненской области пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ривненской области.

"К трагическим последствиям привели необдуманные и противоправные действия подростка, который взял автомобиль отца и в райцентре на улице Котляревского 7 августа около 21:30 совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Не имея права управления транспортным средством, 15-летний подросток на автомобиле "Skoda Oktavia" сбил на проезжей части велосипедиста, 34-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия около 7 утра , 8 августа, 34-летний сарненчанин умер.

Согласно освидетельствованию несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восьмиклассник распылил в школе слезоточивый газ, 13 детей попали в больницу

Пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 01
Пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 02
Пьяный 15-летний подросток на отцовском автомобиле совершил смертельное ДТП на Ривненщине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142070
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот что меня, больше всего, бесит: если ружьё охотника попадает в чужие руки, и при его помощи, совершается правонарушение, то охотника привлекают к ответственности за "нарушение правил хранения оружия"... Чем отличается, в данном случае, ружьё, от автомобиля?
 показать весь комментарий
 
 
Совсем тупое? Правили хранения ружья есть, а правил хранения ржавого корча нет. Нет нарушения НИЧЕГО.
 показать весь комментарий
 
Почем он "тупое"? Так понимаю он клонит : какой бы сейчас вой хоплофобов был сейчас если б новость была "пьяный подросток из папиного ружья стрелял ... ", а на машине переехал велосипедиста, лишил человека жизни, и ты что хотел сказать "Ничего, раз нет правил, бывает" ?
 показать весь комментарий
 
 
Да. Именно так. Нет правил, которое нарушены. Это и есть демократия - разрешено всё, что не запрещено. Всё остальное - дрочь от сектантов.
 показать весь комментарий
 
"Илюша", тупого ищи в зеркале... Там ты его отыщешь быстрее... В 1994-м, издательство "Лыбидь", напечатало книжку: "Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности". На обложке - "легковушка" нарисована. Автор - юрист, О.Л. Жуковская... Именно эти вопросы она ещё тогда, поднимала... Однако, за четверть века, этот вопрос так и "висит в воздухе", хотя, отстаивая интересы потерпевших, в судах, я, бывало, пользовался её советами... И не без успеха... Книжечку-то, я приобрёл, ещё тогда...
Ты тут решил изобразить из себя "вумного", а сам "пукнул в лужу"...
 показать весь комментарий
 
Что нарушено в данном случае собственником корча? Ах, ничего..! Просто некоторые негодуют!
 показать весь комментарий
 
Каким образом ключи от автомобиля оказались в руках пьяного сопляка? Да родителей привлекать УЖЕ можно, за нарушение требований воспитания ребёнка, и бесконтрольность, по отношению, к нему... До совершеннолетия они несут за него ответственность, перед обществом!
А "негодую" я, из-за "пробелов" в законодательстве... Негодую, как специалист, а не как "дилетант с улицы", "Илья Ильин номерной", которому захотелось "поумничать"!...
Если-бы, "родителей" подобных, "брали", реально, "за жопу", да конфисковывали-бы, "источник повышенной опасности", "послуживший орудием правонарушения", то меньше было-бы, подобных случаев...
 показать весь комментарий
 
15 лет, 0,8 промилле, автомобиль - где в это время родители были?
 показать весь комментарий
 
 
сбили в 21-30, а реанимационные мероприятия начались около 7 утра, не удивительно, что несчастный умер..., в неотложке у нас бывают и выходные и здоровый сон ночью и только по записи...
 показать весь комментарий
 
 
не начались реанимационные мероприятия в 7 утра, а закончились.
 показать весь комментарий
 
А в сёлах все пьяные ездят, и папа этого ****** тоже - вот и результат.

Погибшему Царствие Небесное!
 показать весь комментарий
 
"Попри вжиті реанімаційні заходи "

Зеленкою полили?
 показать весь комментарий
 
теперь, по феодальной традиции,всё будет зависеть от места действующих лиц в местной иерархической пирамиде..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх