 В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом шла речь 8 августа во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противодействию международной наркопреступности.

Руководитель офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

"Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и получаемые результаты. Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, Посольство США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году офис заработает", - сказал Шумахер.

Он добавил, что в офисе DEA в настоящее время несут службу 92 офицера в более чем 70 странах мира, и украинские полицейские смогут присоединиться к этой команде по противодействию международной наркопреступности.

Первый заместитель председателя Нацполіції Вячеслав Аброськин отметил, что показатели работы сотрудников Департамента противодействия наркопреступности НПУ - самые высокие за последние 25 лет.

"За всю новейшую историю Украины - 25 лет - ни разу не проводились такие масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие партии наркотических веществ - кокаина, героина. Это наша с вами общая победа. Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов ", - отметил Вячеслав Аброськин.

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