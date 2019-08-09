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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В 2020 году в Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США.

Об этом шла речь 8 августа во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противодействию международной наркопреступности.

Руководитель офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

"Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и получаемые результаты. Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, Посольство США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году офис заработает", - сказал Шумахер.

Он добавил, что в офисе DEA в настоящее время несут службу 92 офицера в более чем 70 странах мира, и украинские полицейские смогут присоединиться к этой команде по противодействию международной наркопреступности.

Первый заместитель председателя Нацполіції Вячеслав Аброськин отметил, что показатели работы сотрудников Департамента противодействия наркопреступности НПУ - самые высокие за последние 25 лет.

"За всю новейшую историю Украины - 25 лет - ни разу не проводились такие масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие партии наркотических веществ - кокаина, героина. Это наша с вами общая победа. Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов ", - отметил Вячеслав Аброськин.

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В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция 01
В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция 02
В Украине откроется Офис подразделения противодействия наркопреступности США, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142057
 
   
 Топ комментарии
 
Наркомафія, це піраміда. На вершині наркобарони, на самому дні маса споживачів. З величезної маси споживачів штучним відбором вибираються дрібні розповсюджувачі (шістки), які витратний матеріал і займаються безпосередньо розповсюдженням і рекламою. Потім з них відбираються кмітливі і менш залежні, які зосереджують під собою шісток і відрізають їх від верху. І т.д. Верхи займаються організацією та керують всім процесом через декілька шарів буферних посередників, які додатково грають роль запобіжників (неможливо доказати причетність верхівки). Це як в будь якій піраміді, без голови не буде всієї піраміди, не буде механізму масового залучення нових клієнтів. Боротись з рядовими наріками безперспективно, споживання у нас не заборонене. Другого звена теж дуже багато і довести їхню провину дуже тяжко да і на їхнє місце є купа претендентів - витратний матеріал. Провину середнього ланцюгу довести ще тяжче, але їх менше.
Висновок: Різати зверху донизу, а знизу легалізувати легкі, щоб виключити необхідність звертання наріків до чорних дилерів і, як наслідок, руйнування дилерської мережі.
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Рома ! Шо ти дєлаєш ? (може хоч америкоси розберуться ?)
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5749
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- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно, подитожил великий комбинатор (с)
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Из Киева будут бороться с наркопреступностью в США?
Или помогать нашим борцам крышевать наркоту?
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Наркокартели по всему миру одни и те же
Отлаженные трафики из той же Колумбии
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Так в Украину нету трафика ни кокса, ни героина, у нас денег нет на такое.
Через нас токо транзит идет на Европку.
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Наши мусора могут выйти сами на себя...
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В Украине сначала порядок наведите, наркоманов кругом куча.
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Наркомафія, це піраміда. На вершині наркобарони, на самому дні маса споживачів. З величезної маси споживачів штучним відбором вибираються дрібні розповсюджувачі (шістки), які витратний матеріал і займаються безпосередньо розповсюдженням і рекламою. Потім з них відбираються кмітливі і менш залежні, які зосереджують під собою шісток і відрізають їх від верху. І т.д. Верхи займаються організацією та керують всім процесом через декілька шарів буферних посередників, які додатково грають роль запобіжників (неможливо доказати причетність верхівки). Це як в будь якій піраміді, без голови не буде всієї піраміди, не буде механізму масового залучення нових клієнтів. Боротись з рядовими наріками безперспективно, споживання у нас не заборонене. Другого звена теж дуже багато і довести їхню провину дуже тяжко да і на їхнє місце є купа претендентів - витратний матеріал. Провину середнього ланцюгу довести ще тяжче, але їх менше.
Висновок: Різати зверху донизу, а знизу легалізувати легкі, щоб виключити необхідність звертання наріків до чорних дилерів і, як наслідок, руйнування дилерської мережі.
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Я извиняюсь, за чей счёт этот банкет офис
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А зачем? У нас наркопреступников нету потому что тяжелая наркота у нас декриминализирована
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Рома ! Шо ти дєлаєш ? (може хоч америкоси розберуться ?)
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5749
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Для чого щоб наші судді і прокурори більше заробляли, вчора випустили під заставу курєра який віз 400 кг???? Спортивна рибалка не тільки для корупціонерів..
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