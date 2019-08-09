 Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении 6-го флота США, передает Цензор.НЕТ.
В американских ВМС уточнили, что их корабль заходит в Черное море шестой раз с начала года.
"USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - говорится в сообщении.
В американских ВМС заверили, что целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.
"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", – сказала командующий 6-м флотом США Лиза М. Франчетти.
В то же время передвижения корабля одного из союзников Украины не осталось без внимания российских военных: за ним начал следить сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".
"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США",— сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, пишут Факты.
Т.е. 50 -летняя лоханка будет следить за 20 -летним кораблём с 60 томагавками на борту, из которых какая то часть с ядерными зарядами. При том что томагавки вылетают со скоростью 1 топор в секунду и с ядерным боезарядом спокойно долетают до мацквы и ******. Пусть следят)
Явно, зважаючи на надстройки, посудина ще совєцької доби. Швидше за все там, як кажуть моряки, проіржавілі переборки тримаються на шарах фарби. Ще до війни якось переглядав сторінку "Корабельный состав Черноморского флота РФ" , так там 90-95% кораблів такі, як цей смердяк. Молодших 20 років майже нема.
- Эй, кто кого арестовал? - спросил какой-то старик, чинивший забор у дороги. Двое ширрифов тут же направились к нему.
- Начальник! - окликнул Мерри. - Прикажи своим ребятам вернуться. А то им придется иметь дело со мной.
Ширрифы вернулись к отряду.
Пони хоббитов хотя и не очень спешили, а все-таки ширрифы упарились, пытаясь не отстать от них. Около трех часов пополудни друзья сжалились над ними и остановились. Их конвоиры от голода и усталости едва держались на ногах.
- Ладно уж, - сказал им Мерри, - идите как можете. Нам недосуг, мы едем дальше.
- До встречи, Робин! - крикнул Сэм. - Жду тебя в «Зеленом драконе», если ты еще не забыл дорогу туда. Не задерживайся слишком!
- Что же вы делаете? - уныло сказал начальник отряда. - Разве так можно? Вы нарушаете порядок ареста. Мне же отвечать придется…
- Мы еще много чего здесь нарушим, - пообещал Пиппин. - Счастливо оставаться!(Д.Р.Р Толкиен, "Властелин Колец").
Эсминец конечно красавец.
Сообщают, 1 погибший и до 15 пострадавших. Мистер Августец, что ты делаешь.
Минобороны объявило о в̶з̶р̶ы̶в̶е̶ ХЛОПКЕ при испытаниях реактивного двигателя. Погибли два специалиста, еще шесть человек - сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика- получили травмы.
По данным Baza, пожар произошел «на одном из кораблей ВМФ около Северодвинска».
Близ Нёноксы находится ракетный полигон, где испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок. «Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в 3 раза», - пишет Mash.
"Военные эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предполагают, что судно - носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе."
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Greenpeace cited data from the Emergencies Ministry that it said showed radiation levels had risen 20 times above the normal level in Severodvinsk, which lies around 30 kilometres (18 miles) from Nyonoksa. https://www.nytimes.com/reuters/2019/08/08/world/europe/08reuters-russia-blast-rocket-radiation.html
Сегодня, 20 лет назад, закончилась операция "преемник". Ельцин назначил Путина премьер-министром. Выпиваем, не чокаясь
видео -- Борис Ельцин назначает Владимира Путина. 09.08.99 г.
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61 проект. В мої роки він відносився до БПК, а тепер сторожовик.