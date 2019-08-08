 Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы. ФОТО

Фото нового нарукавного знака размещены на странице Командования Сил специальный операция ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Серебряная голова Вовкулаки с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру #ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть, Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется", - пояснили в Командовании.
Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.
"Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников к настоящему, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВС Украины", - добавили в Командовании.
Также на Цензор.НЕТ: Спецназовцы соревновались на лучшую группу сил специальных операций ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Кацам на пам"ять.)))
Roman Burko
@newsburko
·6 ч
Волонтери #InformNapalm зробили нове дослідження як рахують перемир'я у звітах ОБСЄ та прес-центру ООС на #Донбас'і. Після 2 тижнів так званого перемир'я різниця кількості обстрілів між звітами ОБСЄ та ООС скоротилась на 48%, а була 80% до 1го звіту. (link: https://informnapalm.org/ua/pislia-2-tyzhnia-peremyria-riznytsia-kilkis/) informnapalm.org/ua/pislia-2-ty…
Королі Андаль і Ройнаров, королі Шести Королівств + Санса Старк королева Півночі!
https://www.facebook.com/SpecialForcesOfUkraine/photos/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-85-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3/406524436586982/
Найдите 10 минут и пришлите им ответку.
Елена Иванова до Українці (Ukrainians)
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪
сразу всплывает - оборотни в погонах...))) а это не похвала как бы))))
Мдаааааа
Киплинговский вожак стаи, мудрец и воин!
В общем искусство в большом долгу (с)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.Источник: https://censor.net.ua/p3142036
Денег поди на это отвалили опять же тьму. Провели через кучу прокладок. Теперь ещё само производство эмблем будет заказываться втридорога
А меж тем на протезы хлопцам по-прежнему собирают волонтёры