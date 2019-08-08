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Все про:символика (233) ССО (97) ВСУ (320)

 Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы. ФОТО

Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ утвердил нарукавный знак Командование Сил специальных операций ВС Украины. Символика отсылает к покровителю ССО Святославу Храброму и легенде о казаках-характерниках.

Фото нового нарукавного знака размещены на странице Командования Сил специальный операция ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Серебряная голова Вовкулаки с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру #ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть, Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется", - пояснили в Командовании.

Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы 01

Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.

"Компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников к настоящему, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВС Украины", - добавили в Командовании.

Также на Цензор.НЕТ: Спецназовцы соревновались на лучшую группу сил специальных операций ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы 02
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142036
 
   
 Топ комментарии
 
Додам трохи спорту, щоб алєням було також приємно на цій гілці. Спорт це добре.
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 5653
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Додам трохи спорту, щоб алєням було також приємно на цій гілці. Спорт це добре.
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 5653
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Яке саме з них? Їх там 140 мільйонів поголів"я.
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Я умовно. Можливо ти правий. Там такая "якість", що кількість ролі не грає.
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При битві за Вінтерфелл з Рамсі нас було в два рази менше.
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что бы подыграть колаборанту Зе....



Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 8000 Roman Burko

@newsburko

·6 ч

Волонтери #InformNapalm зробили нове дослідження як рахують перемир'я у звітах ОБСЄ та прес-центру ООС на #Донбас'і. Після 2 тижнів так званого перемир'я різниця кількості обстрілів між звітами ОБСЄ та ООС скоротилась на 48%, а була 80% до 1го звіту. (link: https://informnapalm.org/ua/pislia-2-tyzhnia-peremyria-riznytsia-kilkis/) informnapalm.org/ua/pislia-2-ty…
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 89
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Нікчема мінстеця, а при сивочолому гетьмані не було перемирь під час яких гинули воїни ВСУ?
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Напомнило мне ведьмака! Ну норм! Пусть рубят нечисть
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Вовк - це Старкі!

Королі Андаль і Ройнаров, королі Шести Королівств + Санса Старк королева Півночі!
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Да тут про другого волка. Который людей кушает.


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волка вижу, а ГДЕ "оборотень"??????????
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это у твоей "двухсотой" русни в сраке торчит ромашка, как символ миролюбия Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 3631 и таких "миролюбивых" с ромашками в жопе по всей твоей Рашке рефрижераторами развозят, чтобы цветочки не завяли, пока вашим мамкам их вручат... Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 2692
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...так ты свой "коммент" стоя настрочил, вася? Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 1334 Шалун ты, однако... Или используешь вместе с вазой? Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 622
Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 5961
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Ватники заблокировали Ореста Лютого и ВБТ
Найдите 10 минут и пришлите им ответку.

Елена Ивановадо Українці (Ukrainians)
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪
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Хоспади , краще б новую артиллерию доделали , чем эти картинки клепать . Хде она , эта " Богдана " ? Шо , заглохло все
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от слово "оборотень" как-то....не к месту...
сразу всплывает - оборотни в погонах...))) а это не похвала как бы))))
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таки да. перемудрили не только с ассоциациями. волка и флажками обложить можно, волки и логово своё не защищают, когда волчат забирают,.... похоже решили все эти "слабости" словом "оборотень" убрать?
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Они ж так и написали что голова оборотня олицетворяет руководящую структуру ССО
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От якби ти мав за щастя свпілкуватись українською мовою, то в твоїх мізках "оборотень" москальскою асоціювалось би з вовкулакою, с(С)ірком(вовком, або ж з атаманом Іваном Сірком) та характерниками, а так звичайно ж : "оборотєньвпагонах"... Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 6758
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"Серебряная голова Вовкулаки с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру #ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть, Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется", - пояснили в Командовании. Источник: https://censor.net.ua/p3142036

Мдаааааа
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Проблема в том, что стрел уже нет. У противника крупнокалиберные пулеметы и снайперки, минометы и растяжки. А оборотни как раз наоборот, сильно расплодились, и в зубах у них уже давно доллары и евро.
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Симпатичный Акела! Мне понравился!
Киплинговский вожак стаи, мудрец и воин!
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Трезубец но средняя часть внизу

В общем искусство в большом долгу (с)
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Они не перепутали, только зачем, если украинская гордость тризуб.
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Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.Источник: https://censor.net.ua/p3142036
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После того как я прочитала что стрелы в пасти значат что председатель ССО решает какой враг уничтожается а какой нейтрализуется, не могу это воспринимать всерьёз

Денег поди на это отвалили опять же тьму. Провели через кучу прокладок. Теперь ещё само производство эмблем будет заказываться втридорога

А меж тем на протезы хлопцам по-прежнему собирают волонтёры
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Почему нужно обязательно смешить людей? Ну скажите просто - волк. С какого перепоя оборотень? Почему не волк-зомби тогда, или волк-зомби-оборотень-сокрушитель-вампиров? Маразм на марше.
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Можно было пооригинальней, например, курица-мутант нанизанная на трезубец.
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Ходячих мертвецов не хватает для полноты картины
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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