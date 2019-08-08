 В центре Бишкека собрались около тысячи сторонников Атамбаева, полиция их разгоняет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Они преодолели металлические заграждения, вышли на проезжую часть и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, пришли к Белому дому, где располагается парламент и офис президента. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

От Белого дома протестующие направились на площадь, где установлен флагшток с государственным флагом.

Силовики со щитами и дубинками начали разгонять толпу. Они использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Через некоторое время людей удалось вытеснить с площади.

Всего в событиях в центре Бишкека участвуют около 300 силовиков. Сейчас они вытесняют митингующих со всех улиц, расположенных рядом со зданием парламента. Людей теснят в сторону южной части города. Силовики продолжают применять светошумовые гранаты.

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Напомним, вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Атамбаева обвиняют в коррупции и других преступлениях, экс-президенту грозит пожизненное заключение. Однако сторонники бывшего президента оказали сопротивление, отбили резиденцию и освободили Атамбаева.

В четверг, 8 августа, силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба. По словам очевидцев, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

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Вскоре после этого Атамбаев сдался властям.

По данным Минздрава Кыргызстана, всего во время спецоперации по его задержанию было ранено 80 человек.