 С погибшими на Донбассе морпехами Александром Шарко и Владиславом Раком попрощались на Черниговщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговский военкомат в Фейсбуке.

В селе Облин прощались с Александром Александровичем Шарко, 1988 года рождения, уроженцем села Савинка Козелецкого района, старшим матросом, помощником гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты;

В Козельце прощались с Василием Николаевич Раком, 1998 года рождения, матросом, гранатометчиком 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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В сообщении военкомата отмечается: "Морской десант ... Последняя высадка ... в вечность ...

Всю ночь они ехали домой ... Но, не так, как обычно ездят в родительский дом - с цветами и подарками для родных ... На этот раз родные готовить цветы для них - для Воинов ...

Сегодня двух сыновей Черниговщины - военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского старшего матроса Александра Шарко и матроса Владислава Рака провели в последний путь.

Во время "хлебного перемирия", 6 августа коварный враг сделал единственный выстрел в угоду своим кремлевским хозяевам, в результате которого имеем четырех погибших.

Воинам было от 20 до 31 года. Это - солдат Сергей Шандра из Винницкой области, матрос Василий Курдов из Николаевщины и, как мы писали ранее, - два морпеха с Козелецкого района - старший матрос Александр Шарко и матрос Владислав Рак.

Земляков сегодня похоронили со всеми надлежащими воинскими почестями на Козелеччине: Александра Шарко - в с. Олбин, Козелецкого района, а Владислава Рака - в самом Козельце.

В церемониях прощания и захоронения Воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.

Царство Небесное, вечный покой и светлая память Вам, морпехи ... "- говорится в сообщении.





