 С погибшим морпехом Сергеем Шандрой простились в Хмельнике Винницкой области. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Хмельницкой райгосадминстрации.

Сергей Шандра, 1995 года рождения, уроженец села Торчин, солдат, старший стрелок десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 6 августа в 10.30 в районе села Павлополь Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций с РПГ-7 с использованием мины калибром 82 мм, которая была прикручена к реактивному двигателю гранаты.

"Провести воина в последний путь собрались его побратимы, родные, знакомые и близкие люди, жители Хмильниччины, военнослужащие, работники организаций, учреждений, служб района и города.

Выразили свои соболезнования матери и семье покойного первый заместитель председателя Хмельницкой районной государственной администрации Павел Горбатюк, председатель общественной организации "Народное Вече Хмельника" Николай Михальнюк, заместитель председателя общественной организации "Союз участников АТО м. Хмельника и Хмельницкого района" Олег Столяр.

Участники митинга почтили погибшего воина минутой молчания. Вечная память Сергею! Слава защитникам Украины! ", - говорится в сообщении администрации.

Похоронят Сергея Шандру завтра, 9 августа, в родном селе Торчин. Похороны запланированы на 12.00.

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