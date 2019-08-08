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 Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием. ФОТОрепортаж

При разборке старого здания полиции в г. Остроге обнаружен схрон с оружием 40-х годов прошлого века.

О находке рассказал на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князив, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня при разборке здания отдела полиции в г. Острог на Ривненщине (строим новое трехэтажное здание) был обнаружен схрон с оружием: 2 венгерские осколочные гранаты образца 1936 (М-36), 4 немецкие гранаты М-24, 2 советские гранаты РГД-33 , австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны различных калибров (к ружьям различных типов оружия Второй мировой войны), советские винтовки Мосина, открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны", - написал он.

Пока не удалось определить, что именно здесь было - полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД.

"Под помещением - многочисленные неисследованные катакомбы. Что таят они?" - задается вопросом Князев.

Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 01

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Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 02
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 03
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 04
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 05
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 06
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 07
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 08
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 09
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 10
Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием 11

Источник: https://censor.net.ua/p3142000
 
   
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Ну пистоль можно было и приховать на всякий пожарный ...
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Лента от пулемётика МГ, пятидесятипатронная... В изумительном сохране! Была у меня, в период байкерства. Я её как шарфик использовал, на байк-парадах. С касоном немецким очень гармонировала. Да, было-было... представляю я, сейчас, с таким шарфиком, да в Мариуполе проехать... До первого мента.
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Невикоріниться ніколи дух Степана Бандери.
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Полещуки -запасливые,сами себе на уме.Анархисты.Только Кравчук от стада отбился.
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поліщуки- не зовсім аж такі анархісти,скоріш патріоти свого краю.От вам і підтвердженння необхідности створення наново загонів самооборони. То ТРЕБА,бо час паршивий (пархатий),запроданський настав.Хто ж,крім нас самих?!
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Когда я ещё ходил в школу , мне один дед говорил , что он закопал в годы войны пару разного оружия . Сколько я его мучал , что бы он показал где добро лежит , так и не хотел сказать . Говорил , ты скажешь КГБ , а мне сидеть за это . Унёс собой тайну в могилу.
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Ооо! Нові МАНЛІХЕР-машинґвери! То Наше,лапи геть!)))
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Слава Героям! А я б такие спички купил - раритет.
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Вот Муссолини фошист - даже дублировал надписи по-нашему
Это не добренький дедушка Сталин, который ласково расстрелял всю интеллигенцию и теперь быдло радостно гыгыкает с красными тряпками так как лучших убили, а скот оставили. Типо Царева, Трупанова, Гепы и миллионов другого двуногого биомусора, чьи убеждения испугали бы даже уроженца Львова, некоего Мазоха))
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