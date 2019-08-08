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 СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине. ФОТОрепортаж

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине 01

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал на Черкасщине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к аэродрому Вооруженных Сил Украины. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки", - говорится в сообщении.

СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине 02

Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии. Сейчас следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине 03

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Спецоперация по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.

СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3141988
 
   
 Топ комментарии
 
На Черкасщине есть аэродром, это что то новенькое, вы ничего не перепутали.
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суд его выпустит, скажет не достаточно оформили улики....
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На Черкасщине есть аэродром, это что то новенькое, вы ничего не перепутали.
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Зеленский, когда будет прекращен безвиз с агрессором? Или тебе похрену,что у нас война и куча в стране кацапских ублюдков лазит?
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а ты пете этот вопрос задавал? я естественно за бетонную стену с мордаром...
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Это очередной Бабченко. Иными словами, мистификация для демонстрации якобы эффективной работы контразведки.
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может в умани...там есть, а хасиды вынуждены доезжать из киева-одессы...значит военный...взрыв на нем имел бы резонанс "накануне" очередного приезда паломников
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на тому аеродромі навіть Гітлер і Муссоліні бували
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Скоро у него появится много свободного времени...
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От нахєра таких затримувати? Кулявлоб по законам воєнного часу, або "то не ми". Якби так робили, то бажаючих робити диверсії або "мінувати" школи було б куди як менше.
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суд его выпустит, скажет не достаточно оформили улики....
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Надо било вести до момента диверссии и пристрелить на месте.
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кацапське лайно і живим не багато вартує, а кідь мертве то взагалі непотріб...
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Сначала он должен дать максимум информации, а потом...
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че орешь?
провокатор? тебе надо чтоб парашники так же делали как в твоей истерике?
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Посадить на ту его взрывчатку и пусть полетает
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На вибухівці відсутні відбитки пальців, поняті були п"яними, , відповідно, український суд має його відпустити. СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине - Цензор.НЕТ 1096
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На нижней фотке то, что я подумал? Правда- отсыревший. Или- таки селитра.
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Украинские судьи таких отпускает.это же просто террорист
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Диагноз: телевизор "мэйд ин раша" в голове!
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суд оправдайєт і назначіт компєнсацію із бюджета
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Ну а толку?Он сапарастку,из харькова суд отпустил.Может лучше,как при попытке к бегству,чтобы суд не вмешивался?
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