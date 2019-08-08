 СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, который проживал на Черкасщине, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к аэродрому Вооруженных Сил Украины. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки", - говорится в сообщении.

Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии. Сейчас следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Спецоперация по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.

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