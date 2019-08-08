 Сержант 11-го батальона Иван Савельев с личной винтовкой представлен на выставке в российском музее как боец "Правого сектора". ФОТО

Об этом в фейсбуке сообщил сам Савельев, передает Цензор.НЕТ.

"Фото сделано в Российском Государственном Музее Ракетных Войск и Артиллерии. Напишите этим рагулям, хай табличку поправят, науковци, #б их мать. Дедушка мой, Серафим Михайлович, полковник Сибирцев, герой обороны Ленинграда, может мной гордиться! Фото его внука заняло достойное место!" - прокомментировал он снимок.

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