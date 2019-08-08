EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Курьезы, За рубежом
  6457  37
Все про:Россия (73556) военнослужащие (4263) Правый сектор (758)

 Сержант 11-го батальона Иван Савельев с личной винтовкой представлен на выставке в российском музее как боец "Правого сектора". ФОТО

В российском Государственном Музее Ракетных Войск и Артиллерии перепутали бойца ВСУ Ивана Савельева с членом "Правого сектора".

Об этом в фейсбуке сообщил сам Савельев, передает Цензор.НЕТ.

"Фото сделано в Российском Государственном Музее Ракетных Войск и Артиллерии. Напишите этим рагулям, хай табличку поправят, науковци, #б их мать. Дедушка мой, Серафим Михайлович, полковник Сибирцев, герой обороны Ленинграда, может мной гордиться! Фото его внука заняло достойное место!" - прокомментировал он снимок.

Сержант 11-го батальона Иван Савельев с личной винтовкой представлен на выставке в российском музее как боец Правого сектора 01

Читайте также: 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России

Сержант 11-го батальона Иван Савельев с личной винтовкой представлен на выставке в российском музее как боец Правого сектора 02

Источник: https://censor.net.ua/p3141980
 
   
 Топ комментарии
 
при одному згадуванню про правий сектор на раісі мухи перестають народжувати лічінок кацапів,різко падає папуляція савєцкіх насєкомих...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тут не смешно - служишь?
за тобой закреплено твое ЛИЧНОЕ оружие,
номер короторого ты должен знать наизусть...
 показать весь комментарий
 
Хорошая "железяка", в умелых руках... Охотился, когда-то.
 показать весь комментарий
 
 
Это мастер оружейник, ему необязательно знать наизусть.
 показать весь комментарий
 
 
мои наилучшие пожелания всем, кто работает на победу Украины в етой войне.
a год выпуска к кол-ву прижмуреных орков никакого отношения не имеет...
нож тоже хорошо работает в справных руках - а лет ему? - дарвин забыл, когда он появился...
 показать весь комментарий
 
 
вы ж так и говорите - запутались кацапы,
а то я аж подпрыгнул от заголовка...
ваньки всегда все путают - штурмгавере с ак-47,
ракету "союз" с фау-2 - шо видят, то и тырят...
 показать весь комментарий
 
 
Нихрена не понял, кто все таки на фото.
 показать весь комментарий
 
 
боец украинского добробата...
вы сyки попрете? - етим добробатам числа не будет....
 показать весь комментарий
 
 
В Украине ВСУ 200 тыс. + МВД 250 тыс.+ 1 млн. резервистов. Почему не могут освободить Донбасс одним мощным обширным наступлением?
 показать весь комментарий
 
А нащо? Що робити з 2 млн вати, хай собі там сидять.
 показать весь комментарий
 
 
часть на полезные работы под землю а часть на денатурализацию.
 показать весь комментарий
 
от зеленого и спросите, мое звание страший сержант
перед снятием с учета...
выбрали? - спрашивай...те
 показать весь комментарий
 
 
потому что когда начнут освобождать х-ло пошлет туда ихтамнетов, будет замес и потери, и ради чего?
А в ЕС будут сильно озабочены.
 показать весь комментарий
 
 
Семен - если вы и правда 11 тербат "Киевская Русь"?
примите мои извинения...
 показать весь комментарий
 
На фото - мастер-оружейник, клепающий уже пять лет компактные станки и "приспособы" для пулемётов и гранатомётов, нашим парням, на Донбассе... И "Правому сектору" - тоже... Так что боятся кацапы его, недаром...
 показать весь комментарий
 
 
при одному згадуванню про правий сектор на раісі мухи перестають народжувати лічінок кацапів,різко падає папуляція савєцкіх насєкомих...
 показать весь комментарий
 
 
Через 20 років напишуть, правосек, захисник Ленінграду від фашистів і вата сжере.
 показать весь комментарий
 
 
мордва нихера нормально сделать не может, даже сбрехать, чтобы ее сразу же за языка не поймали.
 показать весь комментарий
 
 
Дядя Ваня!
Ну зига от меня опять! Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 7827
Популярность - она такая)))
 показать весь комментарий
 
Народ, а вы обратили внимание на "дату" фото? ""2010-е гг.". Да ещё и "Правый сектор". Насколько помнится, "Правый сектор" возник только в 2013-м.... Это раз. Добровольческое движение возникло только в 2014-м. Это два... И на каких "позициях (и где), Савельев мог быть, в 2010-м? Это три...
Как всегда, кацапы, на практике, подтверждают бессмертные слова "унылой лошади" - "Дебилы, ***...".
 показать весь комментарий
 
 
тьі не понял, там не 2010 год, а 2010-е года гг. что значит все года от 2010 по 2019.
 показать весь комментарий
 
Кстати, у куда резко подевался этот самый правый сектор, а? Ни слуху ни духу уже года 4.
 показать весь комментарий
 
его заменили нацжружиньі. они тоже затихли. жди нового.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКурьезы
 
 
 
 
 
 вверх