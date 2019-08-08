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 Спасатели совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды в Киеве. ФОТО

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды в Киеве.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате урагана в Киеве в нескольких районах города повалены деревья на проезжие части и линии электропередач.

Спасатели совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды в Киеве 01

В частности, в Подольском районе дерево упало на автомобиль и линию троллейбуса; на Русановке дерево упало на линию электропередач, на ул. Тепловозная - на проезжую часть дороги.

Спасатели совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды в Киеве 02

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 8 августа в Киеве ожидается гроза, град, шквалы 25-28 м/сек. В столице объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.

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Источник: https://censor.net.ua/p3141976
 
 
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Попал я на эту бурю сегодня в машине - это нечто. Пришлось даже прижаться к обочине и трохи переждать. Видел реально упавшее дерево на машину.
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дерево возле твоей машины, стало быть, устойчивее того, которое упало на виденную тобой машину...повезло, счастливчик
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Я проехал и переждал там где больших деревьев нет. Правда на меня мог упасть девятиэтажный дом, но он устоял.
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умели строить...а ты еще и расчетлив, сумел определить и учесть факторы форс-мажора..
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