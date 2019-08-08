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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17793) розыск (634)

 Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве. ФОТО

Выгоревший дотла автомобиль марки "Мерседес" был найден на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы. Его владельца, жителя Тернополя, объявили в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что владельцем автомобиля является Денего Игорь Иванович, 1981 г.р., житель г. Тернополя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его за рулем сгоревшей машины за день до исчезновения. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно, его телефон выключен.

Следователи начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с оговоркой - пропавший без вести) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и розыску пропавшего мужчины.

Полиция просит помочь тех, кому известна какая-либо информация о пропавшем по телефонам: (095) 530-39-08, (097) 529-51-89 или по спецлинии 102.

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Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве 02
Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве 03
Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве 04
Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3141972
 
 
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Цензори,у вас щось негаразд зі стилістикою викладу.Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві. ...То ВЛАСНИКА мікроавтобуса,ЗНАЙДЕНОГО спаленим(ВЖЕ є), а чи поліція шукає власника СПАЛЕНОГО мікроавтобуса на Столичному шосе? За що вам Бутусов гроші платить,неуки?
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