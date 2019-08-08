 Полиция ищет владельца микроавтобуса, найденного сожженным на Столичном шоссе в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что владельцем автомобиля является Денего Игорь Иванович, 1981 г.р., житель г. Тернополя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его за рулем сгоревшей машины за день до исчезновения. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно, его телефон выключен.

Следователи начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с оговоркой - пропавший без вести) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и розыску пропавшего мужчины.

Полиция просит помочь тех, кому известна какая-либо информация о пропавшем по телефонам: (095) 530-39-08, (097) 529-51-89 или по спецлинии 102.

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