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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

В Ривном полиция разоблачила во взяточничестве подполковника Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики НПУ, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 8 августа, напротив налоговой инспекции в Ривном правоохранители задержали старшего следователя по особо важным делам ГУ ГФС в Ривенской области. Во время досмотра личных вещей фигуранта было изъято 4000 долларов США, полученных им в качестве неправомерной выгоды.

Деньги достались взяточнику от предпринимателя, который хотел избежать давления на свой бизнес. В случае отказа, чиновник угрожал созданием искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечением его к ответственности за якобы нарушение законодательства.

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В настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование. которое проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки 01
Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки 02
Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки 03
Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки 04

Источник: https://censor.net.ua/p3141958
 
 
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я не понял, отот дрыщ на первом фото в наручника за спиной - ПОДПОЛКОВНИК ГФС???? мама дорогая, куда катится наш мир....
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... папа, я стану генералом? - нет, сынок, ты будешь полковником, у генерала есть свой сын....
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Поедет на лагерь?или премию впишут? Хотелось бы увидеть барак подполковников ...на прогулке
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Интересно, а есть генералы ГФС в Украине?
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..аякжеж...- и не один, и непогано себя почувают, краще ниж подпалковники...
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Ну, что тут сказать?
"Полковник был большая сволочь - он пасовал на трёх тузах" (с)
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