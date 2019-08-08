 Подполковник ГФС задержан в Ривном с 4 тыс. долларов взятки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент защиты экономики НПУ, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 8 августа, напротив налоговой инспекции в Ривном правоохранители задержали старшего следователя по особо важным делам ГУ ГФС в Ривенской области. Во время досмотра личных вещей фигуранта было изъято 4000 долларов США, полученных им в качестве неправомерной выгоды.

Деньги достались взяточнику от предпринимателя, который хотел избежать давления на свой бизнес. В случае отказа, чиновник угрожал созданием искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечением его к ответственности за якобы нарушение законодательства.

Смотрите также: СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

В настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование. которое проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.







