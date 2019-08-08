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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Варфоломей (164) Зеленский (2424) Турция (2118)

 "Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея. ФОТОрепортаж

В Стамбуле закончилась встреча Вселенского Патриарха Варфоломея с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". 

"Мы рады приветствовать Вас во Вселенском Патриархате. Поздравляем Вас с избранием президентом. Верим в ваше успешное служение на этой должности", - поздравил Варфоломей украинского Президента.

Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне: в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея 01

После переговоров и ланча Варфоломей провел Зеленского по храму Святого Георгия.

Отвечая на вопрос, о чем говорили Зеленский и Вселенский Патриарх, президент ответил: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне: в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея 02

Патриарх Варфоломей провел Президента Украины к кортежу.

Президент отбыл на встречу в компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне: в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея 03

Напомним, ранее сообщалось, что 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре уже состоялись переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. 

Источник: https://censor.net.ua/p3141936
 
 
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пилоты для беспилотников?може операторы? "Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея - Цензор.НЕТ 3348
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***** такой багатырь что и пилотом может поместится.
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От тільки ця підтримка не завдяки тобі, зебіл.

"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея - Цензор.НЕТ 70
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Ще напиши, хто цей бюджет на утримання президента писав. Мабуть в СН.
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Мабуть той, хто утворив офіс *********** і прописав оклади працівникам цього офісу в півтора-два рази вище ніж були в адміністрації.
А в СН боюсь, що взагалі писати мало хто вміє, у них інше завдання - синхронно тиснути на кнопочки. Чого їх і вчили тиждень в Трускавці. До речі, дещо вони таки вміють ще: почитайте, це дуже цікаво.
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А зате у нас чорноземи, а у лузерів-швейцарців - дуля. Заздрять нам просто, от і виділяють сміхотворну суму на свого гаранта, щоб верещати про свою скромність. "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 8867
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Недавно висміював і називав Томос термосом.
Все, чого досяг Порох, незалежності церкви, налагодження зв'язків з Турцією, Ердоганом, Зелепух тепер їздить і піариться на цьому...
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и наживается на войне...., только еще ВСУ стрелять не дает...
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в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея./пианист сыграл и рассказал про термос.
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подарил термос с дарственной надписью на коцапском
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не, чмошники ходят по всем темам и пишут про соевых по любому поводу
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Смешно когда те кто априори в "рай" не попадет, дружно беснуется с теми кто(тем более туда не попадет) выблевывает байки - почему именно те не попадут в "рай". Но обе стороны делают предельно смиренный вид и раболепно кланяются нелепым символам и мазне на досках так, будто все страшилки от попов - чепуха и они уже одной ногой в "раю" "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 4466
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вас, козлов, не уведомили, что проблема тут не в вере, а в легальности или нелегальности кацапской агентуры на территории Украины ?
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Варфоломій провів Президенту майстер клас на тему: «Що таке, бути християнином»...
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Обікрав президента, зганьбив та оббрехав? Добре що не вбив поки що, але ризик був великий))
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Соевые, вы хоть начали сушить сухарики из тортиков для любимого вождя?
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боюсь представить, из чего ты сушить запасы на чёрный день будешь )))
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Позаду Зелі зліва Трамп, супроводжує нашого слугу ?)))
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"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку "-убедительно пианист сыграл и рассказал про термос.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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