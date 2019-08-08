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Все про:взятка (4660) Одесса (5570) СБУ (13697) Приватбанк (497)

 СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

В Одессе 7 августа правоохранители задержали менеджера государственного банка по подозрению в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. При этом "интерес" злоумышленника составлял 50 процентов от размера ссуды", - сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

Отмечается, что накануне сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен и задержали его во время получения денег.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных".

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно, причастных к противоправной деятельности.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции изданию "Факты", задержанным является сотрудник головного регионального офиса "ПриватБанка", расположенного в центре Одессы на улице Успенской.

СБУ поймала с поличным менеджера ПриватБанка в Одессе, бравшего взятки за списание долгов 01
СБУ поймала с поличным менеджера ПриватБанка в Одессе, бравшего взятки за списание долгов 02
СБУ поймала с поличным менеджера ПриватБанка в Одессе, бравшего взятки за списание долгов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3141908
 
   
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Без керівництва Приватбанку в Одесі та Дніпрі це було б неможливо реалізувати - менеджер лише виконавець а організатори кримінальної схеми це керівники Одеської філії Приватбанку! У менеджера просто немає таких прав щоб списувати заборгованість а от у керівників Приватбанку в Дніпрі такі права є! Отже менеджер це лише виконавець а справжні організатори схеми це внутрішня безпека Приватбанку та її керівники, керівники філій Приватбанку та керівники центрального офісу!
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якщо заборгованість реально списували, то так, а якщо він брав гроші, а борг залишався, то шахрайство.
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це повний недоумок міг на таке піти. все ж відслідковується
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Лєна, це не ті гроші, з якими, щось можна робити за кордоном, крім щорічної відпустки.
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це заміна телефона 7 моделі на 10 , я ж написав--він повний ідіот. навіть, якщо йому запропонували це робити десь із керівництва--сяде він.
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Я написал пять заявлений в Приват и ГПУ, что под чужими фамилиями грабят Приват Банк, путем получения кредитов
Никакой реакции
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Вот тупой разводила. Скорее всего, хотел побыстрее нарубить бабла и свалить. Не успел.
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